Це рецепт реберець дуже простий, але з ним будь-які ребра, і телячі, і свинячі виходять неймовірно смачними та соковитими.

Рецептом поділилася українська шеф-кухар Валентина Кущ на своїй сторінці в Instagram.

"Ребра виходять мʼякі і просто тануть у роті, а соус барбекю робить їх трішки солодкуватими і в поєднанні зі спеціями це просто вогонь", – радить шеф-кухар.

Нам знадобляться:

  • 2 кг реберець (телячих або свинячих)
  • 2 ч.л. копченої паприки
  • 0,5 ч.л. сухого перцю чилі
  • 2 чт.л. сухого часнику
  • 2 ч.л. сухої цибулі
  • 1 ч.л. солі
  • 2 ст.л. олії

ребра

За бажанням можете додавати свої улюблені спеції. Ну і, звісно, нам знадобиться соус барбекю для змащування реберець.

Спершу потрібно зачистити реберця від зайвого жиру та плівки. Додаємо олію, сіль і решту спецій, добре змащуємо цією сумішшю ребра з усіх боків. Лишаємо ребра маринуватися приблизно на дві години.

Коли ребра замаринуються, шеф-кухар загортає їх у фольгу в два шари та запікає в розігрітій до 160 градусів духовці приблизно 2-2,5 години.

Після цього дістаємо реберця з духовки та перевіряємо, чи вони вже мʼякі: якщо ні, то запікаємо ще в фользі, якщо так – то прибираємо фольгу, щедро змащуємо ребра соусом барбекю та запікаємо ще хвилин 20 при 180 градусах.

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