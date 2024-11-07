Це рецепт реберець дуже простий, але з ним будь-які ребра, і телячі, і свинячі виходять неймовірно смачними та соковитими.
Рецептом поділилася українська шеф-кухар Валентина Кущ на своїй сторінці в Instagram.
"Ребра виходять мʼякі і просто тануть у роті, а соус барбекю робить їх трішки солодкуватими і в поєднанні зі спеціями це просто вогонь", – радить шеф-кухар.
Нам знадобляться:
- 2 кг реберець (телячих або свинячих)
- 2 ч.л. копченої паприки
- 0,5 ч.л. сухого перцю чилі
- 2 чт.л. сухого часнику
- 2 ч.л. сухої цибулі
- 1 ч.л. солі
- 2 ст.л. олії
За бажанням можете додавати свої улюблені спеції. Ну і, звісно, нам знадобиться соус барбекю для змащування реберець.
Спершу потрібно зачистити реберця від зайвого жиру та плівки. Додаємо олію, сіль і решту спецій, добре змащуємо цією сумішшю ребра з усіх боків. Лишаємо ребра маринуватися приблизно на дві години.
Коли ребра замаринуються, шеф-кухар загортає їх у фольгу в два шари та запікає в розігрітій до 160 градусів духовці приблизно 2-2,5 години.
Після цього дістаємо реберця з духовки та перевіряємо, чи вони вже мʼякі: якщо ні, то запікаємо ще в фользі, якщо так – то прибираємо фольгу, щедро змащуємо ребра соусом барбекю та запікаємо ще хвилин 20 при 180 градусах.
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