Приготувати ідеальні реберця барбекю можна не лише на природі, але й у домашніх умовах у духовці, але треба знати кілька секретів.

Це рецепт реберець дуже простий, але з ним будь-які ребра, і телячі, і свинячі виходять неймовірно смачними та соковитими.

Рецептом поділилася українська шеф-кухар Валентина Кущ на своїй сторінці в Instagram.

"Ребра виходять мʼякі і просто тануть у роті, а соус барбекю робить їх трішки солодкуватими і в поєднанні зі спеціями це просто вогонь", – радить шеф-кухар.

Нам знадобляться:

2 кг реберець (телячих або свинячих)

2 ч.л. копченої паприки

0,5 ч.л. сухого перцю чилі

2 чт.л. сухого часнику

2 ч.л. сухої цибулі

1 ч.л. солі

2 ст.л. олії

За бажанням можете додавати свої улюблені спеції. Ну і, звісно, нам знадобиться соус барбекю для змащування реберець.

Спершу потрібно зачистити реберця від зайвого жиру та плівки. Додаємо олію, сіль і решту спецій, добре змащуємо цією сумішшю ребра з усіх боків. Лишаємо ребра маринуватися приблизно на дві години.

Коли ребра замаринуються, шеф-кухар загортає їх у фольгу в два шари та запікає в розігрітій до 160 градусів духовці приблизно 2-2,5 години.

Після цього дістаємо реберця з духовки та перевіряємо, чи вони вже мʼякі: якщо ні, то запікаємо ще в фользі, якщо так – то прибираємо фольгу, щедро змащуємо ребра соусом барбекю та запікаємо ще хвилин 20 при 180 градусах.

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