Это рецепт ребрышек очень простой, но с ним любые ребра, и телячьи, и свиные получаются невероятно вкусными и сочными.
Рецептом поделилась украинская шеф-повар Валентина Кущ на своей странице в Instagram.
"Ребра получаются мягкие и просто тают во рту, а соус барбекю делает их немного сладковатыми и в сочетании со специями это просто огонь", – советует шеф-повар.
Нам понадобятся:
- 2 кг ребрышек (телячьих или свиных)
- 2 ч.л. копченой паприки
- 0,5 ч.л. сухого перца чили
- 2 чт.л. сухого чеснока
- 2 ч.л. сухого лука
- 1 ч.л. соли
- 2 ст.л. растительного масла
При желании можете добавлять свои любимые специи. Ну и, конечно, нам понадобится соус барбекю для смазывания ребрышек.
Сначала нужно зачистить ребрышки от лишнего жира и пленки. Добавляем растительное масло, соль и остальные специи, хорошо смазываем этой смесью ребра со всех сторон. Оставляем ребра мариноваться примерно на два часа.
Когда ребра замаринуются, шеф-повар заворачивает их в фольгу в два слоя и запекает в разогретой до 160 градусов духовке примерно 2-2,5 часа.
После этого достаем ребрышки из духовки и проверяем, мягкие ли они: если нет, то запекаем еще в фольге, если да – то убираем фольгу, щедро смазываем ребра соусом барбекю и запекаем еще минут 20 при 180 градусах.
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