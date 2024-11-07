Приготовить идеальные ребрышки барбекю можно не только на природе, но и в домашних условиях в духовке, но нужно знать несколько секретов.

Это рецепт ребрышек очень простой, но с ним любые ребра, и телячьи, и свиные получаются невероятно вкусными и сочными.

Рецептом поделилась украинская шеф-повар Валентина Кущ на своей странице в Instagram.

"Ребра получаются мягкие и просто тают во рту, а соус барбекю делает их немного сладковатыми и в сочетании со специями это просто огонь", – советует шеф-повар.

Нам понадобятся:

2 кг ребрышек (телячьих или свиных)

2 ч.л. копченой паприки

0,5 ч.л. сухого перца чили

2 чт.л. сухого чеснока

2 ч.л. сухого лука

1 ч.л. соли

2 ст.л. растительного масла

При желании можете добавлять свои любимые специи. Ну и, конечно, нам понадобится соус барбекю для смазывания ребрышек.

Сначала нужно зачистить ребрышки от лишнего жира и пленки. Добавляем растительное масло, соль и остальные специи, хорошо смазываем этой смесью ребра со всех сторон. Оставляем ребра мариноваться примерно на два часа.

Когда ребра замаринуются, шеф-повар заворачивает их в фольгу в два слоя и запекает в разогретой до 160 градусов духовке примерно 2-2,5 часа.

После этого достаем ребрышки из духовки и проверяем, мягкие ли они: если нет, то запекаем еще в фольге, если да – то убираем фольгу, щедро смазываем ребра соусом барбекю и запекаем еще минут 20 при 180 градусах.

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