Незважаючи на холодну погоду, осінь – це чудовий час для висадки багатьох рослин.
Politeka розповідає про сприятливі дні для різних садівничих справ у листопаді:
У нашому посівному календарі на тиждень з 4 по 10 листопада ви знайдете рекомендації щодо робіт у саду та на городі, щоб забезпечити багатий урожай наступного року.
4 листопада
Цей день підходить для обробки дерев захисними засобами. Взимку важливо запобігти захворюванням, тому варто обробити дерево препаратом на основі міді.
5 листопада
Продовжте обробку рослин від зимових шкідників і хвороб. Особливо зверніть увагу на кімнатні рослини, які також можуть бути вразливими до хвороби.
6 листопада
Це вдалий час для посадки яблунь і груш. Якщо температура дозволяє, також висаджуйте хвойні рослини.
7 листопада
Перед зимою корисно провести вологозарядний полив, особливо якщо осінь була сухою. Крім того, перекопайте землю і внесіть добрива, якщо ґрунт став кислим.
8 листопада
Це неплодоносний час; краще утриматися від посадок і сівби. Займіться підготовкою газону до зими, обробивши його від хвороби.
9 листопада
Підготуйте грунт для розсади, використовуючи садову землю, торф і пісок. Проаналізуйте минулий сезон, щоб уникнути помилок у наступному році.
10 листопада
Продуктивний час, щоб сіяти культуру для вирощування вдома. Підготуйте живці для обов’язкового щеплення і обов’язково підпишіть їх.
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