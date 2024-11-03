У нашому посівному календарі на тиждень з 4 по 10 листопада ви знайдете рекомендації щодо робіт у саду та на городі.

Незважаючи на холодну погоду, осінь – це чудовий час для висадки багатьох рослин.

Politeka розповідає про сприятливі дні для різних садівничих справ у листопаді:

У нашому посівному календарі на тиждень з 4 по 10 листопада ви знайдете рекомендації щодо робіт у саду та на городі, щоб забезпечити багатий урожай наступного року.

4 листопада

Цей день підходить для обробки дерев захисними засобами. Взимку важливо запобігти захворюванням, тому варто обробити дерево препаратом на основі міді.

5 листопада

Продовжте обробку рослин від зимових шкідників і хвороб. Особливо зверніть увагу на кімнатні рослини, які також можуть бути вразливими до хвороби.

6 листопада

Це вдалий час для посадки яблунь і груш. Якщо температура дозволяє, також висаджуйте хвойні рослини.

7 листопада

Перед зимою корисно провести вологозарядний полив, особливо якщо осінь була сухою. Крім того, перекопайте землю і внесіть добрива, якщо ґрунт став кислим.

8 листопада

Це неплодоносний час; краще утриматися від посадок і сівби. Займіться підготовкою газону до зими, обробивши його від хвороби.

9 листопада

Підготуйте грунт для розсади, використовуючи садову землю, торф і пісок. Проаналізуйте минулий сезон, щоб уникнути помилок у наступному році.

10 листопада

Продуктивний час, щоб сіяти культуру для вирощування вдома. Підготуйте живці для обов’язкового щеплення і обов’язково підпишіть їх.

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