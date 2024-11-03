В нашем посевном календаре на неделю с 4 по 10 ноября вы найдете рекомендации по работе в саду и огороде.

Несмотря на холодную погоду, осень – это прекрасное время для высадки многих растений.

Politeka рассказывает о благоприятных днях для разных садоводческих дел в ноябре:

В нашем посевном календаре на неделю с 4 по 10 ноября вы найдете рекомендации по работе в саду и огороде, чтобы обеспечить богатый урожай в следующем году.

4 ноября.

Этот день подходит для обработки деревьев защитными средствами. Зимой важно предотвратить заболевания, поэтому следует обработать дерево препаратом на основе меди.

5 ноября

Продолжьте возделывание растений от зимних вредителей и болезней. Особо обратите внимание на комнатные растения, которые также могут быть уязвимы к болезни.

6 ноября

Это удачное время для посадки яблонь и груш. Если температура разрешает, также высаживайте хвойные растения.

7 ноября

Перед зимой полезно провести влагозарядный полив, особенно если осень была сухой. Кроме того, перекопайте землю и внесите удобрения, если почва стала кислой.

8 ноября

Это неплодоносное время; лучше воздержаться от посадок и сева. Займитесь подготовкой газона к зиме, обработав его от заболевания.

9 ноября

Подготовьте почву для рассады, используя садовую землю, торф и песок. Проанализируйте прошлый сезон, чтобы избежать ошибок в следующем году.

10 ноября

Продуктивное время сеять культуру для выращивания дома. Подготовьте черенки для обязательной прививки и обязательно подпишите их.

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