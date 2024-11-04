Простий у приготуванні м'ясний пиріг без тіста - це смачна і ситна страва, яку можна приготувати, не порпаючись з дріжджами.

Учасниця суперфіналу кулінарного шоу "МастерШеф" Ольга Рябенко запропонувала смачний м'ясний пиріг.

М'ясний пиріг без тіста - відмінний варіант для тих, хто хоче здивувати рідних чимось смачним, але не хоче вовтузитися з тестом. Цей рецепт готується швидко і підійде навіть початківцям.

Отже, вам знадобиться:

Куряче філе - 2 шт.;

Часник - 3 зубчики;

Твердий сир – 150 г;

Приправа для курки – 1 ст.л.;

Вода - 50 мл;

Олія для змащування форми - 10 г.

Для начинки:

Цибуля - 5 шт.;

Червона цибуля - 1 шт.;

Зелена цибуля - 1 пучок;

Шпинат - 150 г;

Сіль, перець за смаком;

Сушений часник - 1 ч. л.;

Моцарелла - 130 г;

Варені яйця – 3 шт.

Для заливки:

Яйця - 2 шт.;

Крем-сир - 180 г.

Спочатку помістіть куряче філе, часник і твердий сир у блендер і подрібніть до фаршу. Додайте воду, приправу для курки, сіль та перець за смаком. Добре перемішайте.

Форму для випікання змастіть олією. Викладіть курячий фарш у форму, рівномірно розподіліть по дну та сформуйте корж. Запікайте при температурі 180°C близько 35 хвилин.

Наріжте всі види цибулі та обсмажте. За пару хвилин до закінчення смаження додайте шпинат, посоліть і поперчіть. Зніміть із вогню. В окремій мисці збийте яйця з крем-сиром до однорідності.

Викладіть обсмажену цибулю зі шпинатом у миску, додайте нарізану кубиками моцареллу та заливку з яєць та крем-сиру. Все ретельно перемішайте.

На запечений м'ясний корж викладіть приготовану начинку, рівномірно розподіліть її і прикрасьте зверху половинками варених яєць. Поставте форму назад у духовку і випікайте ще 25 хвилин при 180°C.

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