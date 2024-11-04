Простой в приготовлении мясной пирог без теста — это вкусное и сытное блюдо, которое можно приготовить, не возясь с дрожжами.

Участница суперфинала кулинарного шоу "МастерШеф" Ольга Рябенко предложила вкусный мясной пирог.

Мясной пирог без теста — отличный вариант для тех, кто хочет удивить родных чем-то вкусным, но не хочет возиться с тестом. Этот рецепт готовится быстро и подойдет даже начинающим.

Итак, вам понадобится:

Куриное филе — 2 шт.;

Чеснок — 3 зубчика;

Твердый сыр — 150 г;

Приправа для курицы — 1 ст.л.;

Вода — 50 мл;

Масло для смазывания формы — 10 г.

Для начинки:

Репчатый лук — 5 шт.;

Красный лук — 1 шт.;

Зеленый лук — 1 пучок;

Шпинат — 150 г;

Соль, перец по вкусу;

Сушеный чеснок — 1 ч.л.;

Моцарелла — 130 г;

Вареные яйца — 3 шт.

Для заливки:

Яйца — 2 шт.;

Крем-сыр — 180 г.

Сначала поместите куриное филе, чеснок и твердый сыр в блендер и измельчите до состояния фарша. Добавьте воду, приправу для курицы, соль и перец по вкусу. Хорошо перемешайте.

Форму для выпечки смажьте маслом. Выложите куриный фарш в форму, равномерно распределите по дну и сформируйте корж. Запекайте при температуре 180°C около 35 минут.

Нарежьте все виды лука и обжарьте. За пару минут до окончания жарки добавьте шпинат, посолите и поперчите. Снимите с огня. В отдельной миске взбейте яйца с крем-сыром до однородности.

Выложите обжаренный лук со шпинатом в миску, добавьте нарезанную кубиками моцареллу и заливку из яиц и крем-сыра. Все тщательно перемешайте.

На запеченный мясной корж выложите приготовленную начинку, распределите ее равномерно и украсьте сверху половинками вареных яиц. Поставьте форму обратно в духовку и выпекайте еще 25 минут при 180°C.

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