Участница суперфинала кулинарного шоу "МастерШеф" Ольга Рябенко предложила вкусный мясной пирог.
Мясной пирог без теста — отличный вариант для тех, кто хочет удивить родных чем-то вкусным, но не хочет возиться с тестом. Этот рецепт готовится быстро и подойдет даже начинающим.
Итак, вам понадобится:
- Куриное филе — 2 шт.;
- Чеснок — 3 зубчика;
- Твердый сыр — 150 г;
- Приправа для курицы — 1 ст.л.;
- Вода — 50 мл;
- Масло для смазывания формы — 10 г.
Для начинки:
- Репчатый лук — 5 шт.;
- Красный лук — 1 шт.;
- Зеленый лук — 1 пучок;
- Шпинат — 150 г;
- Соль, перец по вкусу;
- Сушеный чеснок — 1 ч.л.;
- Моцарелла — 130 г;
- Вареные яйца — 3 шт.
Для заливки:
- Яйца — 2 шт.;
- Крем-сыр — 180 г.
Сначала поместите куриное филе, чеснок и твердый сыр в блендер и измельчите до состояния фарша. Добавьте воду, приправу для курицы, соль и перец по вкусу. Хорошо перемешайте.
Форму для выпечки смажьте маслом. Выложите куриный фарш в форму, равномерно распределите по дну и сформируйте корж. Запекайте при температуре 180°C около 35 минут.
Нарежьте все виды лука и обжарьте. За пару минут до окончания жарки добавьте шпинат, посолите и поперчите. Снимите с огня. В отдельной миске взбейте яйца с крем-сыром до однородности.
Выложите обжаренный лук со шпинатом в миску, добавьте нарезанную кубиками моцареллу и заливку из яиц и крем-сыра. Все тщательно перемешайте.
На запеченный мясной корж выложите приготовленную начинку, распределите ее равномерно и украсьте сверху половинками вареных яиц. Поставьте форму обратно в духовку и выпекайте еще 25 минут при 180°C.
Последние новости Украины:
Рецепт легкого пирога на йогурте от победительницы "Мастер Шеф": очень просто и вкусно.
Вместо котлет: рецепт картофельных дерунов с курицей.
Вкусно, как в ресторане: рецепт популярного итальянского салата из помидоров.