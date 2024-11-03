Переможець проєкту "Мастер Шеф", а тепер відомий шеф-кухар і ресторатор Євген Клопотенко поділився з українцями рецептом квашеної капусти за 3 дні.
Рецепт квашеної капусти за 3 дні шеф-кухар Євген Клопотенко повідомив у своєму youtube-каналі.
"Для мене це хрумка квашена капуста з морквою, яку можна їсти просто так руками з банки, заправляти ароматною олією та цибулькою або додавати до салатів чи борщу. Дивіться й смакуйте українське разом зі мною!", - повідомив Клопотенко.
Квашена капуста в банці за 3 дні: Інгредієнти для квашеної капусти на банку 3 л: 2-2,5 кг капусти 3 лаврові листи 1 морква 2 ст. л. солі 1,5 л води.
Квашені яблука, Інгредієнти для квашених яблук на бочку 10 л: 4-4,5 кг яблук сорту Симиренка 100 г житнього борошна 2 л води для борошна + доливаємо ще 4-4,5 л води у бочку (або до наповнення бочки) оберемок сіна.
Ставимо на два-три дні в звичайне місце кімнатної температури і через два-три дні коли ви відчуєте, що капуста поквасилась, ставимо до холодильнику, щоб процес квашення трішечки призупинився.
Щоб квашена капуста була довший час смачною і крутою. Накривати можна марлею, можна не накривати, але потім коли поставите до холодильнику можете накрити кришкою, якщо у вас є така.
Все максимально просто і прекрасно. Швидко, круто і не треба дуже довго мучитись.
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