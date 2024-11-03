Победитель проекта "Мастер Шеф", а теперь известный шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко поделился с украинцами рецептом квашеной капусты за 3 дня.

Рецепт квашеной капусты за 3 дня шеф-повар Евгений Клопотенко сообщил в своем youtube канале.

"Для меня это хрустящая квашеная капуста с морковью, которую можно есть просто так руками из банки, заправлять ароматным маслом и лучком или добавлять в салаты или борщ. Смотрите и смакуйте украинское вместе со мной!", - сообщил Клопотенко.

Квашеная капуста в банке за 3 дня: Ингредиенты для квашеной капусты на банке 3 л: 2-2,5 кг капусты 3 лавровых листа 1 морковь 2 ст. л. соли 1,5л воды.

Квашеные яблоки, Ингредиенты для квашеных яблок на бочку 10 л: 4-4,5 кг яблок сорта Симиренко 100 г ржаной муки 2 л воды для муки + доливаем еще 4-4,5 л воды в бочку (или до наполнения бочки) .

Ставим на два-три дня в обычное место комнатной температуры и через два-три дня, когда вы почувствуете, что капуста поквасилась, ставим в холодильник, чтобы процесс квашения немного приостановился.

Чтобы квашеная капуста была длиннее время вкусной и крутой. Накрывать можно марлей, можно не накрывать, но потом когда поставите в холодильник можете накрыть крышкой, если у вас есть такая.

Все очень просто и красиво. Быстро, круто и не надо слишком долго мучиться.

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