Переможець українського кулінарного шоу "МастерШеф" Євген Клопотенко розповів, як приготувати хачапурі.

Рецет хачапурі по-аджарськи, смачної і ароматної випічки родом із Грузії з'явився у Клопотенка в youtube-каналі.

"Вони бувають різних форм та видів, у себе на батьківщині подаються до столу практично щодня. Я вирішив приготувати один з варіантів - хачапурі по-аджарськи. Я впевнений, що ця страва вам неодмінно сподобається своїм насиченим і в той же час ніжним смаком", - повідомив шеф-кухар Євген Клопотенко.

Тісто на чотири порції хачапурі по-аджарськи: 400 г борошна 180 мл води 100 мл молока 2 ст. л. соняшникової олії 1 ч. л. сухих дріжджів, дозування дріжджів дивіться на упаковці, 1 ч. л. солі 1 ч. л. цукру.

Начинка на дві порції хачапурі по-аджарськи: 200 г сулугуні (або імеретинський сир) 100 г сиру 2 яйця 2-3 ст. л. молока 4-5 жовтків Сіль/перець.

Покроковий рецепт приготування хачапурі по-аджарськи від Євгена Клопотенка:

Замісіть тісто для хачапурі по-аджарськи. Для цього в мисці з'єднайте 400 г борошна з 1 ч. л. солі, 1 ч. л. цукру і 1 ч. л. сухих дріжджів. Все перемішайте і додайте 180 мл теплої води і 100 мл молока.

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