Победитель украинского кулинарного шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко рассказал о том, как приготовить хачапури.

Рецет хачапури по-аджарски, вкусной и ароматной выпечки родом из Грузии появился у Клопотенко в youtube-канале.

"Они бывают разных форм и видов, у себя на родине подаются к столу практически каждый день. Я решил приготовить один из вариантов - хачапури по-аджарски. Я уверен, что это блюдо вам непременно понравится своим насыщенным и в то же время нежным вкусом", – сообщил шеф-повар Евгений Клопотенко.

Тесто на четыре порции хачапури по аджарски: 400 г муки 180 мл воды 100 мл молока 2 ст. л. подсолнечного масла 1 ч. л. сухих дрожжей, дозировка дрожжей смотрите на упаковке, 1 ч. л. соли 1 ч. л. сахара.

Начинка на две порции хачапури по-аджарски: 200 г сулугуни (или имеретинский сыр) 100 г сыра 2 яйца 2-3 ст. л. молока 4-5 желтков Соль/перец.

Пошаговый рецепт приготовления хачапури по-аджарски от Евгения Клопотенко:

Замесите тесто для хачапури по-аджарски. Для этого в миске соедините 400 г муки с 1 ч. л. соли, 1 ч. л. сахара и 1 ч. л. сухие дрожжи. Всё перемешайте и добавьте 180 мл теплой воды и 100 мл молока.

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