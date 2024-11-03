Переможець українського кулінарного шоу "МастерШеф" Євген Клопотенко поділився двома рецептами, як запекти картоплю в духовці.
Рецепти, як запекти картоплю в духовці від Євгена Клопотенка з'явилися в youtube.
"Шукаєте простий, але смачний гарнір до риби та м’яса? Згадайте про картоплю! Вона зазвичай завжди є вдома. А я розкажу два базові способи її запекти"
Запечемо цілу зі шкіркою до рум’яності та зробимо картоплю конфі, тобто нарізану півкільцями. Можете одночасно готувати.
Інгредієнти для приготування картоплі в духовці: 4 картоплі сіль вершкове масло та соняшникова олія для змащування картоплі.
Інгредієнти для приготування картоплі конфі: 4 середні картоплини 3-4 зубчики часнику 100 г вершкового масла гілочка чебрецю сіль до смаку.
Як запекти картоплю в духовці:
Головна логіка така, щоб просто кожна картоплинка була вкрита фольгою. Далі
беремо трішки солі і додаємо до кожної картоплинки. Змащуємо кожну маслом.
Якщо вершкового масла немає - можна спокійно полити олією. Тому давайте дві змастимо маслом, а дві трішки поллємо олією, беремо ось так замотуємо.
Що важливо зробити - важливо взяти і увімкнути духовку, щоб духовка була вже розігріта.
Якщо духовка розігріта, ми в неї кладемо просто картоплю. Духовка має бути розігріта на звичайний режим. Тільки не гриль. На звичайний базовий режим, який у вас є в духовці 180° на 40 хвилин. І через 40 хвилин ми її перевіримо чи вона готова чи ні.
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