Переможець українського кулінарного шоу "МастерШеф" Євген Клопотенко поділився двома рецептами, як запекти картоплю в духовці.

Рецепти, як запекти картоплю в духовці від Євгена Клопотенка з'явилися в youtube.

"Шукаєте простий, але смачний гарнір до риби та м’яса? Згадайте про картоплю! Вона зазвичай завжди є вдома. А я розкажу два базові способи її запекти"

Запечемо цілу зі шкіркою до рум’яності та зробимо картоплю конфі, тобто нарізану півкільцями. Можете одночасно готувати.

Інгредієнти для приготування картоплі в духовці: 4 картоплі сіль вершкове масло та соняшникова олія для змащування картоплі.

Інгредієнти для приготування картоплі конфі: 4 середні картоплини 3-4 зубчики часнику 100 г вершкового масла гілочка чебрецю сіль до смаку.

Як запекти картоплю в духовці:

Головна логіка така, щоб просто кожна картоплинка була вкрита фольгою. Далі

беремо трішки солі і додаємо до кожної картоплинки. Змащуємо кожну маслом.

Якщо вершкового масла немає - можна спокійно полити олією. Тому давайте дві змастимо маслом, а дві трішки поллємо олією, беремо ось так замотуємо.

Що важливо зробити - важливо взяти і увімкнути духовку, щоб духовка була вже розігріта.

Якщо духовка розігріта, ми в неї кладемо просто картоплю. Духовка має бути розігріта на звичайний режим. Тільки не гриль. На звичайний базовий режим, який у вас є в духовці 180° на 40 хвилин. І через 40 хвилин ми її перевіримо чи вона готова чи ні.

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