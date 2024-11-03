Победитель украинского кулинарного шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко поделился двумя рецептами, как запечь картошку в духовке.

Рецепты, как запечь картошку в духовке от Евгения Клопотенко появились в youtube.

"Ищете простой, но вкусный гарнир к рыбе и мясу? Вспомните о картофеле! Она обычно всегда есть дома. А я расскажу два базовых способа ее запечь"

Запечем целую с кожурой до румяности и сделаем картофель конфи, то есть нарезанный полукольцами. Можете одновременно готовить.

Ингредиенты для приготовления картофеля в духовке: 4 картофеля соль сливочное и подсолнечное масло для смазки картофеля.

Ингредиенты для приготовления картофеля конфи: 4 средних картофелины 3-4 зубчика чеснока 100 г сливочного масла веточка чабреца соль по вкусу.

Как запечь картофель в духовке:

Главная логика такова, чтобы просто каждая картошка была покрыта фольгой. Далее берем немного соли и добавляем к каждой картофелине. Смазываем каждое маслом.

Если сливочного масла нет – можно спокойно полить маслом. Поэтому давайте две смазать маслом, а две немного польем растительным маслом, берем вот так заматываем.

Что важно сделать – важно взять и включить духовку, чтобы духовка была уже разогрета.

Если духовка разогрета, мы в нее кладем просто картошку. Духовка должна быть разогрета на обычный режим. Только не гриль. На обычный базовый режим, который у вас есть в духовке 180° на 40 минут. И через 40 минут мы ее проверим готова ли она или нет.

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