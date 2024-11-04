Знаменитий український шеф-кухар та ресторатор, переможець "МастерШеф" Євген Клопотенко поділився рецептом приготування лінивих вареників.

Рецепт лінивих вареників від Євгена Клопотенка з'явився в youtube.

"Впевнений, що багато з вас памʼятають цей смак ще з дитинства. Тож розблокуйте свої спогади та приготуйте цей справжній гастроскарб", - повідомив Клопотенко.

Інгредієнти для лінивих вареників від Євгена Клопотенка: Кисломолочний сир 9%: 350 г Яйце (жовток): 1 шт. Цукор: 1 ст.л. Борошно: 4 ст.л. + 1 ст.л. для підпилу Сіль: 1/2 ч.л. Для подачі: Сметана: 150 г Ягоди - свіжі або заморожені.

Рецепт лінивих вареників від Євгена Клопотенка:

Якщо не має змоги купити домашній сир, то треба брати 9% і це також гарно і супер підходить.

Більше жиру, як би це не звучало дивно, але тим більше буде смаку, якщо жирність дев'ять - це означає, що там багато насиченого смаку, якщо нуль - зазвичай дуже мало.

Отож, як замісити тісто для лінивих вареників від Євгена Клопотенка - для цього нам треба взяти всі інгредієнти і просто їх поєднати.

Просто замішуємо спочатку ложкою тісто, а потім рукою до однорідності максимально просто тісто вимішуємо до однорідності і вже ставимо воду, щоб вода кипіла, таким чином оптимізовуємо всі процеси.

Головне щоб тісто для лінивих вареників не прилипало до рук, це означає, що воно ідеальне.

Як тісто для лінивих вареників розкочувати? Для того щоб його розкочувати, треба взяти невеликі кульки зробити і поділити його на дві частини.

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