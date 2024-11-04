Знаменитый украинский шеф-повар и ресторатор, победитель "МастерШеф" Евгений Клопотенко поделился рецептом приготовления ленивых вареников.

Рецепт ленивых вареников от Евгения Клопотенко появился в youtube.

"Уверен, что многие из вас помнят этот вкус еще с детства. Поэтому разблокируйте свои воспоминания и приготовьте этот настоящий гастроклад", - сообщил Клопотенко.

Ингредиенты для ленивых вареников от Евгения Клопотенко: Кисломолочный творог 9%: 350 г Яйцо (желток): 1 шт. Сахар: 1 ст.л. Мука: 4 ст.л. + 1 ст.л. для подпила Соль: 1/2 ч.л. Для подачи: Сметана: 150 г. Ягоды – свежие или замороженные.

Рецепт ленивых вареников от Евгения Клопотенко:

Если нет возможности купить домашний сыр, то надо брать 9% и это тоже хорошо и супер подходит.

Больше жира, как бы это ни звучало странно, но тем более будет вкуса, если жирность девять – это значит, что там много насыщенного вкуса, если ноль – обычно очень мало.

Итак, как замесить тесто для ленивых вареников от Евгения Клопотенко – для этого нам нужно взять все ингредиенты и просто их объединить.

Просто замешиваем сначала ложкой тесто, а затем рукой до однородности максимально просто тесто вымешиваем до однородности и уже ставим воду, чтобы кипела вода, таким образом оптимизируем все процессы.

Главное, чтобы тесто для ленивых вареников не прилипало к рукам, это означает, что оно идеально.

Как тесто для ленивых вареников раскатывать? Для того чтоб его раскатывать, нужно взять маленькие шарики сделать и поделить его на две части.

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