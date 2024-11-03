Пампушки до борщу — це ідеальне доповнення до традиційної української страви.

Учасниця суперфіналу кулінарного шоу "МастерШеф" Ольга Рябенко запропонувала рецепт смачних пампушок із соусом.

Ці ніжні часникові пампушки ідеально доповнять ароматний борщ! Готуються легко та виходять повітряними та м'якими.

Інгредієнти для тесту:

Дріжджі – 7 г сухих або 21 г свіжих

Тепле молоко – 300 мл

Цукор – 1 ст. л.

Сіль - 1 ч. л. без гірки

Рослинна олія або олія – 50 мл

Борошно – 430 г

Яйце – 1 шт. (Для тесту)

Яйце – 1 шт. (Для змащування)

Інгредієнти для часникового соусу:

Часник – 2-3 зубчики

Вода – 2 ст. л.

Рослинна олія – 2 ст. л.

Сіль, перець за смаком

Свіжий кріп

Приготування:

У глибокій мисці або чаші комбайна змішайте дріжджі, тепле молоко, цукор, сіль, олію, яйце і борошно. Замісіть м'яке, еластичне тісто. Перекладіть його в миску, трохи змащену маслом, і накрийте рушником.

Дайте тісту підійти у теплому місці близько 1,5 години. Після того, як тісто підійде, розділіть його на невеликі рівні частини, щоб сформувати пампушки бажаного розміру. Скачайте з тіста кульки і покладіть їх у змащену форму. Накрийте рушником і залиште на 30 хвилин для повторного підйому.

Коли пампушки добре піднімуться і злегка з'єднаються, змастіть збитим яйцем і випікайте в розігрітій до 180°C духовці приблизно 20 хвилин.

Поки пампушки печуть, приготуйте часниковий соус: змішайте подрібнений часник з водою, олією, сіллю, перцем і рубаним кропом. Дістаньте пампушки з духовки і відразу змастіть гарячі пампушки часниковим соусом.

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