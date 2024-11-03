Участница суперфинала кулинарного шоу "МастерШеф" Ольга Рябенко предложила рецепт вкусных пампушек с соусом.
Эти нежные чесночные пампушки идеально дополнят ароматный борщ! Готовятся легко и получаются воздушными и мягкими.
Ингредиенты для теста:
- Дрожжи – 7 г сухих или 21 г свежих
- Теплое молоко – 300 мл
- Сахар – 1 ст. л.
- Соль – 1 ч. л. без горки
- Растительное масло или масло – 50 мл
- Мука – 430 г
- Яйцо – 1 шт. (для теста)
- Яйцо – 1 шт. (для смазывания)
Ингредиенты для чесночного соуса:
- Чеснок – 2-3 зубчика
- Вода – 2 ст. л.
- Растительное масло – 2 ст. л.
- Соль, перец по вкусу
- Свежий укроп
Приготовление:
В глубокой миске или чаше комбайна смешайте дрожжи, теплое молоко, сахар, соль, растительное масло, яйцо и муку. Замесите мягкое, эластичное тесто. Переложите его в миску, слегка смазанную маслом, и накройте полотенцем.
Дайте тесту подойти в теплом месте около 1,5 часа. После того как тесто подойдет, разделите его на небольшие равные части, чтобы сформировать пампушки желаемого размера. Скатайте из теста шарики и уложите их в смазанную форму. Накройте полотенцем и оставьте на 30 минут для вторичного подъема.
Когда пампушки хорошо поднимутся и слегка соединятся, смажьте их взбитым яйцом и выпекайте в разогретой до 180°C духовке примерно 20 минут.
Пока пампушки пекутся, приготовьте чесночный соус: смешайте измельченный чеснок с водой, растительным маслом, солью, перцем и рубленым укропом. Достаньте пампушки из духовки и сразу смажьте горячие пампушки чесночным соусом.
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