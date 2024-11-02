Зірка проєкту "Мастер Шеф" Ольга Мартиновська поділилася з українцями родинним рецептом супу з гарбуза, який покращить настрій у похмурі осінні дні.

Переможниця та суддя кулінарного проєкту "Мастер Шеф" Ольга Мартиновська показала, як приготувати смачний і ніжний гарбузовий крем-суп.

"Я тут подумала: осінь у нас не вічна, тому додамо трохи літа в мамусин рецептик гарбузового супу з томатною ноткою. Такі страви в нас завжди були традицією — щось затишне, домашнє, на весь рідний стіл", – розповіла зірка "Мастер Шеф".

Для приготування гарбузового супу "Мастер Шеф" Ольга Мартиновська бере такі інгредієнти:

гарбуз мускатний - 1 шт.

сіль, мелений перець, ароматні трави, олія - за смаком

цибуля - 1 шт.

солодкий перець - 2 шт.

стебло селери - 1 шт.

корінь пастернака - 1 шт.

часник - за смаком

томатне пюре - 100 г

вода - 400 мл

Гарбуз "Мастер Шеф" Ольга Мартиновська чистить, нарізає невеликими шматками, складає в форму для запікання, солить, перчить, поливає олією та запікає в розігрітій до 180 градусів духовці приблизно 30-40 хвилин до мʼякості.

Тим часом нарізаємо цибулю, солодкий перець, селеру, пастернак і часник. Обсмажуємо овочі на пательні з додаванням олії, солимо, додаємо ароматні трави. Доливаємо воду та тушкуємо овочі до готовності.

Запечений гарбуз разом із тушкованими овочами й томатним пюре "Мастер Шеф" Ольга Мартиновська перебиває блендером до однорідності. Доводимо гарбузовий крем-суп до потрібної консистенції водою чи вершками, за необхідності додаємо ще солі та спецій.

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