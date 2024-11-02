Звезда проекта "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская поделилась с украинцами семейным рецептом супа из тыквы, который улучшит настроение в пасмурные осенние дни.

Победительница и судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская показала, как приготовить вкусный и нежный тыквенный крем-суп.

"Я здесь подумала: осень у нас не вечная, поэтому добавим немного лета в мамулин рецептик тыквенного супа с томатной ноткой. Такие блюда у нас всегда были традицией – что-то уютное, домашнее, на весь родной стол", – рассказала звезда "Мастер Шеф" .

Для приготовления тыквенного супа "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская берет следующие ингредиенты:

тыква мускатная – 1 шт.

соль, молотый перец, ароматные травы, растительное масло – по вкусу

лук – 1 шт.

сладкий перец – 2 шт.

стебель сельдерея – 1 шт.

корень пастернака – 1 шт.

чеснок – по вкусу

томатное пюре - 100 г

вода – 400 мл

Тыкву "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская чистит, нарезает небольшими кусками, складывает в форму для запекания, солит, перчит, поливает растительным маслом и запекает в разогретой до 180 градусов духовке примерно 30-40 минут до мягкости.

Тем временем нарезаем лук, сладкий перец, сельдерей, пастернак и чеснок. Обжариваем овощи на сковороде с добавлением растительного масла, солим, добавляем ароматные травы. Доливаем воду и тушим овощи до готовности.

Запеченную тыкву вместе с тушеными овощами и томатным пюре "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская перебивает блендером до однородности. Доводим тыквенный крем-суп до нужной консистенции водой или сливками, при необходимости добавляем еще соль и специи.

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