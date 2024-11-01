Колишня суддя проекту "Майстер Шеф" крок за кроком розповіла, як просто приготувати грузинський соус сацебелі з помідорів на зиму.

Колишня суддя проекту "Майстер Шеф", кулінарний експерт Тетяна Литвинова розповіла, як зробити сацебелі з помідорів у домашніх умовах.

Екс-суддя проекту "Майстер Шеф" Тетяна Литвинова у себе в Ютюб-каналі показала, як приготувати грузинський соус сацебелі з помідорів на зиму.

"Сьогодні я поділюся з вами простим рецептом соусу сацебелі, який ідеально підійде до м'яса, птиці, риби та макаронів", - повідомила Тетяна Литвинова.

Інгредієнти для приготування грузинського соусу сацебелі з помідорів на зиму: Томати 2,5 кг, перець болгарський 1,5 кг, перець чилі 1 -2 шт, базилік 30 г, яблуко 250 г, кінза 50 г, часник 2 шолоки л 35 г, цукор 3 ст л 45 г, хмелі сунелі 1 ст л, шафран імеретинський 1 ч л.

Коли соус сацебелі готовий ми можемо переливати його в баночки закривати і ставити на поличку він дуже класно зберігається так, що можна не в холодильнику, а можна просто в темному місці заповнюємо баночку накриваємо стерилізованою кришкою і банка також повинна бути стерилізована.

Якщо є посудомийна машина, дуже класний вихід, коли миєте банку і відразу реалізуєте - це дуже зручно поставив.

Якщо немає посудомийки, є ще один спосіб – це духовка, ставимо 100 градусів та при 100 градусах 30 – 20 хвилин.

Такий смачний сацебелі буде справжнім подарунком із полички взимку.

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