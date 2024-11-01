Бывшая судья проекта "Мастер Шеф" пошагово рассказала, как просто приготовить грузинский соус сацебели из помидор на зиму.

Экс-судья кулинарного шоу "Мастер Шеф", кулинарный эксперт Татьяна Литвинова рассказала, как сделать сацебели из помидор в домашних условиях.

Экс-судья проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова у себя в Ютюб-канале показала, как приготовить грузинский соус сацебели из помидор на зиму.

"Сегодня я поделюсь с вами простым рецептом соуса сацебели, который идеально подойдет к мясу, птице, рыбе и макаронам", - сообщила Татьяна Литвинова.

Ингредиенты для приготовления грузинского соуса сацебели из помидор на зиму: Томаты 2,5 кг, перец болгарский 1,5 кг, перец чили 1 -2 шт, базилик 30 г, яблоко 250 г, кинза 50 г, чеснок 2 шоловки, соль 2 ст л 35 г, сахар 3 ст л 45 г, хмели сунели 1 ст л, шафран имеретинский 1 ч л.

Когда соус сацебели готов мы можем переливать его в баночки закрывать и ставить на полочку он очень классно хранится так, что можно не в холодильнике, а можно просто в темном месте заполняем полностью баночку накрываем стерилизованной крышкой и банка также должна быть стерилизована.

Если есть посудомоечная машина, очень классный выход, когда вы моете банку и сразу реализуете - это очень удобно поставил.

Если нет посудомойки, есть еще один способ - это духовка, ставим 100 градусов и при 100 градусах 30 - 20 минут.

Такой вкуснющий сацебели будет настоящим подарком с полочки зимой.

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