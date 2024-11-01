Осінь – саме час робити заготівлі на зиму, дізнайтеся, як приготувати овочевий салат на зиму за рецептом зірки "Майстер Шеф" Тетяни Литвинової .

Про це зірка "Майстер Шеф" Тетяна Литвинова розповіла у своєму youtube-каналі.

"Перевірений рецепт такого салату з кабачків, капусти та інших овочів дуже складно знайти, але саме ця консервація точно передаватиметься з покоління в покоління, тому обов'язково спробуйте цей яскравий салат без стерилізації! Приємного перегляду та апетиту!", - повідомила Литвинова.

Інгредієнти для того, щоб приготувати овочевий салат на зиму: Цвітна капуста 1 кг, кабачки 1 кг, перець солодкий 250 г, морква 250 г, часник 10 шт, кріп 100 г, гострий перець чилі 1 шт, лавровий лист 5 шт, перець горошком 20 р.

Для маринаду: оцет 380 г, цукор 375 г, сіль 145 г, вода 3 л.

Кабачки беремо тоненькі, молоденькі, можна взяти зелені кабачки або жовті, можна мікс зробити, то буде ще й яскраво в баночках.

Як зробити маринад для овочевого салату на зиму: цукор, сіль і обов'язково оцет 380 г оцту. Зробіть за цим рецептом, не змінюйте кількість інгредієнтів – це дуже важливо, бо маринад дуже смачний.

Виливаємо воду назад в каструльку, даємо закипіти і знову виливаємо в баночки і вже після цього заливаємо цей маринад в баночки, закриваємо кришками перевертаємо ногами вгору, закриваємо ковдрою і даємо повністю охолонути.

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