Осень - самое время делать заготовки на зиму, узнайте, как приготовить овощной салат на зиму по рецепту звезды "Мастер Шеф" Татьяны Литвиновой.

Об этом звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова рассказала в своем youtube-канале.

"Проверенный рецепт такого салата из кабачков, капусты и других овощей очень сложно найти, но именно эта консервация точно будет передаваться из поколения в поколение, поэтому обязательно попробуйте этот яркий салат без стерилизации! Приятного просмотра и аппетита!", - сообщила Литвинова.

Ингредиенты для того, чтобы приготовить овощной салат на зиму: Цветная капуста 1 кг, кабачки 1 кг, перец сладкий 250 г, морковь 250 г, чеснок 10 шт, укроп 100 г, госьтрий перец чили 1 шт, лавровый лист 5 шт, перец черный горошком 20 г.

Для маринада: уксус 380 г, сахар 375 г, соль 145 г, вода 3 литра.

Кабачки берем тоненькие, молоденькие, можно взять зеленые кабачк или желтые, можно микс сделать, то будет еще и ярко в баночках.

Как сделать маринад для овощного салата на зиму: сахар, соль и обязательно уксус 380 граммов уксуса. Сделайте по этому рецепту, не меняйте количество ингредиентов - это очень важно, потому что маринад очень вкусный.

Выливаем водичку обратно в кастрюльку, даем закипеть и снова выливаем в баночки и уже после этого заливаем этот маринад в баночки, закрываем крышками переворачиваем вверх ногами, закрываем одеяльцем и даем полностью остыть.

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