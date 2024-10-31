Суміш свіжої та в'яленої яловичини та свинини надає цьому класичному кисло-солодкому супу насиченість, дізнайтеся, як приготувати солянку.

Ситний, смачний та дуже насичений смаком, цей рецепт солянки – мрія любителя м'яса. Солянка ідеально підходить для холодних місяців або коли ви просто хочете зігрітися та поїсти.

Як приготувати солянку?

Наріжте яловичину, ковбасу, шинку та салямі на невеликі шматочки; відкладіть убік. Покладіть горошини перцю, запашний перець та лавровий перець на шматок марлі та зав'яжіть у щільний пакет; відкладіть убік.

Щоб приготувати солянку, розігрійте бекон на середньому вогні у каструлі; готуйте до хрусткої скоринки, 4-6 хвилин. Використовуючи шумівку, перекладіть бекон у миску; відставте убік.

Додати м'ясо в каструлю; готуйте до коричневого кольору, 6-8 хвилин.

Додайте цибулю, селера, капусту, сіль та перець; готуйте до м'якості, 4-6 хвилин.

Додати томатну пасту; готуйте солянку, поки вона трохи карамелізується, близько 2 хвилин.

Поверніть бекон у каструлю з пакетом спецій, помідорами та бульйоном; доведіть до кипіння. Зменшіть вогонь до середнього, додайте солоні огірки та каперси; готуйте, поки м'ясо не стане дуже м'яким, 40-45 хвилин.

Видаліть пакет зі спеціями. Додайте в солянку оливки, цукор, лимон, сіль та перець. Подавайте солянку з петрушкою, зеленою цибулею та сметаною.

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