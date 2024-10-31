Смесь свежей и вяленой говядины и свинины придает этому классическому кисло-сладкому супу насыщенность, узнайте, как приготовить солянку.

Сытный, вкусный и очень насыщенный вкусом, этот рецепт солянки — мечта любителя мяса. Солянка идеально подходит для холодных месяцев или когда вы просто хотите согреться и поесть.

Как приготовить солянку?

Нарежьте говядину, колбасу, ветчину и салями на небольшие кусочки; отложите в сторону. Положите горошины перца, душистый перец и лавровый перец на кусок марли и завяжите в плотный пакет; отложите в сторону.

Чтобы приготовить солянку, разогрейте бекон на среднем огне в кастрюле; готовьте до хрустящей корочки, 4–6 минут. Используя шумовку, переложите бекон в миску; отставьте в сторону.

Добавьте мясо в кастрюлю; готовьте до коричневого цвета, 6–8 минут. Добавьте лук, сельдерей, капусту, соль и перец; готовьте до мягкости, 4–6 минут.

Добавьте томатную пасту; готовьте солянку, пока она слегка не карамелизируется, около 2 минут.

Верните бекон в кастрюлю с пакетом специй, помидорами и бульоном; доведите до кипения. Уменьшите огонь до среднего, добавьте соленые огурцы и каперсы; готовьте, пока мясо не станет очень мягкий, 40–45 минут.

Удалите пакет со специями. Добавьте в солянку оливки, сахар, лимон, соль и перец. Подавайте солянку с петрушкой, зеленым луком и сметаной.

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