Сир — це ціла культура, що поєднує в собі різноманітні види молока, техніки приготування та рецепти.

Італійський шеф-кухар Марко Черветті розповів, як правильно вибрати сир, аби отримати задоволення від кожного шматочка.

Перш ніж вирушити до магазину, варто визначити, що саме ви шукаєте, каже Черветті. Сир може бути м’яким, напівтвердим, або твердим. Для запікання, або приготування гарячих страв найкраще підійдуть тверді сири, оскільки вони краще тримають форму і мають інтенсивніший смак.

Коли ви подивитесь на сир, зверніть увагу на його текстуру. Якщо мова йде про моцарелу, найкраще вибрати варіанти, виготовлені з буйволиного молока, адже саме вони мають найкращий смак. Зовнішня скоринка моцарели має бути товстою, а внутрішня частина — волокнистою і соковитою.

Парміджано Реджано — ще один зразок італійського сиру. Він поділяється на різні вікові категорії: для натирання рекомендується використовувати 24-місячний або старший сир, оскільки він більш сухий і насичений. Для вживання в чистому вигляді спробуйте 4-5-річний варіант, його смак буде особливо концентрованим.

Італійський кухар також згадав про сири з пліснявою, такі як Рокфор. Він повинен мати характерну вологість і пористу структуру. Справжній Рокфор виготовляється з овечого молока.

Для любителів французьких сирів слід спробувати Фурм Д'амбер — твердий сир з витонченим смаком, який чудово поєднується з винами і фруктами. Його структура дозволяє використовувати його як в салатах, так і в фондю.

Ще один важливий аспект - зберігання сиру, наголошує Марко Черветті. Сир не любить холодильників, адже там він може швидко втратити свій смак і аромат. Рекомендується зберігати його в дерев’яних коробках або закутувати у харчову плівку. Якщо ви купили сир з пліснявою, не забувайте додати до упаковки вологу губку, що допоможе підтримувати необхідну вологість.

Крім того, коли ви вибираєте сир, обов’язково зверніть увагу на його запах. Якщо ви відчуваєте надто різкий або неприємний аромат, це може бути ознакою того, що сир уже втратив свої якості. Чистий, свіжий аромат — це показник якості.

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