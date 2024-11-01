Сыр – это целая культура, сочетающая в себе различные виды молока, техники приготовления и рецепты.

Итальянский шеф-повар Марко Черветти рассказал, как правильно выбрать сыр, чтобы получить удовольствие от каждого кусочка.

Прежде чем отправиться в магазин, следует определить, что именно вы ищете, говорит Черветти. Сыр может быть мягким, полужестким, или твердым. Для запекания или приготовления горячих блюд лучше подойдут твердые сыры, поскольку они лучше держат форму и имеют более интенсивный вкус.

Когда вы посмотрите на сыр, обратите внимание на его текстуру. Если речь идет о моцарелле, лучше выбрать варианты, изготовленные из буйволиного молока, ведь именно они имеют наилучший вкус. Наружная корочка моцареллы должна быть толстой, а внутренняя часть — волокнистой и сочной.

Пармиджано Реджано – еще один образец итальянского сыра. Он делится на разные возрастные категории: для натирания рекомендуется использовать 24-месячный или старший сыр, поскольку он более сухой и насыщенный. Для употребления в чистом виде попробуйте 4-5-летний вариант, его вкус будет особенно концентрированным.

Итальянский повар также упомянул о сырах с плесенью, таких как Рокфор. Он должен обладать характерной влажностью и пористой структурой. Настоящий Рокфор производится из овечьего молока.

Для любителей французских сыров следует попробовать Фурм Д'амбер – твердый сыр с изящным вкусом, прекрасно сочетающийся с винами и фруктами. Его структура позволяет использовать его как в салатах, так и в фондю.

Еще один важный аспект – хранение сыра, отмечает Марко Черветти. Сыр не любит холодильников, ведь там он может быстро утратить свой вкус и аромат. Рекомендуется хранить его в деревянных коробках или закутывать в пищевую пленку. Если вы купили сыр с плесенью, не забывайте добавить в упаковку влажную губку, которая поможет поддерживать необходимую влажность.

Кроме того, когда вы выбираете сыр, обязательно обратите внимание на его запах. Если вы чувствуете слишком резкий или неприятный аромат, это может являться признаком того, что сыр уже потерял свои качества. Чистый, свежий аромат – это показатель качества.

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