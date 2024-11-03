Цей гарбузовий хліб не тільки смачний, але й дуже простий у приготуванні.

Тетяна Литвинова, шеф-повар та ресторатор, розкрила свій унікальний рецепт хліба, який наповнить ваш дім неймовірним ароматом і додасть затишку.

Щоб приготувати гарбузовий хліб, вам знадобляться такі інгредієнти: борошно пшеничне - 500 г, пюре гарбузове - 200 г, цукор - 40 г, масло вершкове - 50 г, яйце - 1 шт., дріжджі - 8 г, сметана - 60 мл, вода тепла - 40 мл, сіль - 1 ч. л.

Для намазки: борошно рисове - 40 г, дріжджі - 2 г, вода - 50 мл, цукор - 1 ч. л., олія оливкова - 1 ч. л.

Приготування гарбузового хліба починається з приготування опари. Для цього з’єднайте дріжджі з сметаною і цукром, а потім розведіть їх теплою водою. Добре перемішайте і дайте настоятися протягом кількох хвилин. Паралельно запечіть гарбуз до м’якості, а потім збийте блендером до однорідної маси. Додайте до гарбузового пюре яйце, сіль і цукор.

У великій мисці висипте борошно, зробіть у ньому поглиблення, куди вилийте гарбузове пюре і підготовлену опару. Тісто потрібно замішувати руками. Спочатку воно буде трохи липким, але в процесі замісу стане більш еластичним. Додайте оливкову олію і продовжуйте вимішувати до однорідності. Коли тісто буде готове, сформуйте з нього кулю та змастіть кількома краплями олії, щоб воно не висихало.

Накрийте його і залиште в теплому місці на 30 хвилин, щоб тісто збільшилося в об’ємі. Після того як тісто підійшло, викладіть його на чисту робочу поверхню, намагаючись не сильно з ним взаємодіяти. Сформуйте бажану форму хліба і покладіть на деко, застелене пергаментом. Накрийте хліб великою мискою і дайте ще раз підійти протягом 1,5–2 годин.

Для створення апетитної скоринки підготуйте рисову муку, дріжджі, цукор і воду. Суміш повинна бути густою, і їй також потрібно дати трохи часу для підходу. Коли тісто підніметься, закип’ятіть воду, адже хліб буде випікатися з парою. Нанесіть підготовлену суміш на поверхню хліба, щоб утворилася хрустка скоринка.

Випікайте гарбузовий хліб у духовці при температурі 200 градусів протягом 40 хвилин. Дегустуйте після остигання.

Цей рецепт подарує вам неповторний смак і аромат, який обов’язково сподобається вашим близьким.

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