Этот тыквенный хлеб не только вкусный, но и очень простой в приготовлении.

Татьяна Литвинова, шеф-повар и ресторатор, раскрыла свой уникальный рецепт хлеба, который наполнит ваш дом невероятным ароматом и придаст уюта.

Чтобы приготовить тыквенный хлеб, вам понадобятся следующие ингредиенты: б . вода теплая – 40 мл, соль – 1 ч. л.

Для намазки: мука рисовая – 40 г, дрожжи – 2 г, вода – 50 мл, сахар – 1 ч. л., масло оливковое – 1 ч. л.

Приготовление тыквенного хлеба начинается с приготовления опары. Для этого соедините дрожжи со сметаной и сахаром, затем разведите их теплой водой. Хорошо перемешайте и дайте настояться несколько минут. Параллельно запечь тыкву до мягкости, а затем взбейте блендером до однородной массы. Добавьте к тыквенному пюре яйцо, соль и сахар.

В большой миске высыпьте муку, сделайте в ней углубление, куда вылейте тыквенное пюре и подготовленную опару. Тесто нужно замешивать руками. Поначалу оно будет немного липким, но в процессе замеса станет более эластичным. Добавьте оливковое и продолжайте вымешивать до однородности. Когда тесто будет готово, сформуйте из него шар и смажьте несколькими каплями масла, чтобы оно не высыхало.

Накройте его и оставьте в теплом месте на 30 минут, чтобы тесто увеличилось в объеме. После того, как тесто подошло, выложите его на чистую рабочую поверхность, стараясь не сильно с ним взаимодействовать. Сформируйте желаемую форму хлеба и положите на противень, застеленный пергаментом. Накройте хлеб большой миской и дайте еще раз подойти в течение 1,5-2 часов.

Для создания аппетитной корочки подготовьте рисовую муку, дрожжи, сахар и воду. Смесь должна быть густой, и ей тоже нужно дать немного времени для подхода. Когда тесто поднимется, вскипятите воду, ведь хлеб будет выпекаться с паром. Нанесите подготовленную смесь на поверхность хлеба, чтобы образовалась хрустящая корочка.

Выпекайте тыквенный хлеб в духовке при температуре 200 градусов в течение 40 минут. Дегустируйте после остывания.

Этот рецепт подарит вам неповторимый вкус и аромат, который обязательно понравится вашим близким.

Последние новости Украины:

Рецепт легкого пирога на йогурте от победительницы "Мастер Шеф": очень просто и вкусно.

Вместо котлет: рецепт картофельных дерунов с курицей.

Вкусно, как в ресторане: рецепт популярного итальянского салата из помидоров.