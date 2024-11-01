Дотримуйтесь простих рекомендацій шеф-кухаря, щоб у вас вийшов розсипчастий і ароматний плов.

Тетяна Литвинова пропонує спробувати її варіант знаменитого узбецького плову, де поєднуються східні аромати, ніжне м’ясо, рис і овочі.

Цей рецепт, готується менше, ніж за 30 хвилин, а вистачить його на 6-8 порцій.

Щоб у вас вийшов смачний плов, підготуйте такі інгредієнти: рис круглозернистий - 400 г, свинина - 800 г, цибуля ріпчаста - 300 г, морква - 600 г, олія рослинна - 100 мл, спеції для плову "Мрія" - 40 г, сіль - 40 г, часник - 4 головки.

Розпочнемо з підготовки рису – промийте його кілька разів, щоб вода стала прозорою. Замочіть його на 2-3 години.

Поріжте свинину на середні шматочки та добре розігрійте рослинну олію в казані (краще використовувати чавунний). Тетяна підкреслює, що для плову важливо мати саме казан з товстими стінками. Обсмажте м’ясо до утворення золотистої скоринки, після чого додайте нарізану цибулю. Обсмажте цибулю разом з м’ясом, доки вона не стане м'якою та золотистою.

Наступний етап – морква. Наріжте її довгими скибочками, але у жодному разі не натирайте на тертці – так вона звариться, а не обсмажиться, і не надасть плову своєї солодкої нотки. Додайте моркву, коли з казана випарується зайва волога. Важливо зберігати високу температуру, щоб морква обсмажувалася, а не варилася.

Коли всі овочі достатньо обсмажаться, додайте рис, добре його перемішайте з овочами і м’ясом, щоб рис увібрав у себе жир. Долийте окріп, щоб він повністю покрив інгредієнти. Тетяна зазначає, що для плову не варто економити спеції – додайте 40 грамів солі та 40 грамів спецій (барбарис, кумин, куркума).

Після цього додайте головки часнику, не очищаючи їх. Зменшіть вогонь, накрийте кришкою, залишивши невеликий отвір, щоб волога поступово випаровувалася. Через 10-15 хвилин перевірте, чи достатньо рідини – рис має залишатися соковитим, але не перевареним. Закрийте кришку щільно, вимкніть вогонь і дайте страві постояти ще 20-30 хвилин.

Обов'язково зберігайте цей рецепт Тетяни Литвинової і насолоджуйтесь справжнім узбецьким пловом.

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