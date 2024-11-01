Следуйте простым рекомендациям шеф-повара, чтобы у вас получился рассыпчатый и ароматный плов.

Татьяна Литвинова предлагает попробовать ее вариант знаменитого узбекского плова, где смешиваются восточные ароматы, нежное мясо, рис и овощи.

Этот рецепт готовится менее чем за 30 минут, а хватит его на 6-8 порций.

Чтобы у вас получился вкусный плов, подготовьте следующие ингредиенты: рис круглозернистый – 400 г, свинина – 800 г, лук репчатый – 300 г, морковь – 600 г, масло растительное – 100 мл, специи для плова “Мрия” – 40 г, – 40 г, чеснок – 4 головки.

Начнём с подготовки риса – промойте его несколько раз, чтобы вода стала прозрачной. Замочите его на 2-3 часа.

Порежьте свинину на средние кусочки и хорошо разогрейте масло в котле (лучше использовать чугунный). Татьяна подчеркивает, что для плова важно иметь именно котел с толстыми стенками. Обжарьте мясо до образования золотистой корочки, после чего добавьте нарезанный лук. Обжарьте лук вместе с мясом, пока он не станет мягким и золотистым.

Следующий этап – морковь. Нарежьте ее длинными ломтиками, но ни в коем случае не натирайте на терке – так она сварится, а не обжарится и не даст плову своей сладкой ноте. Добавьте морковь, когда из котла испарится излишняя влага. Важно сохранять высокую температуру, чтобы морковь обжаривалась, а не варилась.

Когда все овощи достаточно обжарятся, добавьте рис, хорошо его перемешайте с овощами и мясом, чтобы рис впитал жир. Долейте кипяток, чтобы он полностью покрыл ингредиенты. Татьяна отмечает, что для плова не стоит экономить специи – добавьте 40 грамм соли и 40 грамм специй (барбарис, кумин, куркума).

После этого добавьте головки чеснока, не очищая их. Убавьте огонь, накройте крышкой, оставив небольшое отверстие, чтобы влага постепенно испарялась. Через 10-15 минут проверьте достаточно ли жидкости – рис должен оставаться сочным, но не переваренным. Закройте плотно крышку, выключите огонь и дайте блюду постоять еще 20-30 минут.

Обязательно храните этот рецепт Татьяны Литвиновой и наслаждайтесь настоящим узбекским пловом.

Последние новости Украины:

Рецепт легкого пирога на йогурте от победительницы "Мастер Шеф": очень просто и вкусно.

Вместо котлет: рецепт картофельных дерунов с курицей.

Вкусно, как в ресторане: рецепт популярного итальянского салата из помидоров.