Готується печиво "Вушка" дуже просто, швидко та з доступних інгредієнтів, а виходить суперсмачним і ароматним.

Печиво "Вушка" з цукром – це смаколик, який багатьом українцям знайомий із дитинства, і його можна з легкістю приготувати вдома.

Рецептом поділилася українська кулінарна блогерка Юлія Сенич на своїй сторінці в Instagram.

Виглядає домашнє печиво "Вушка" точно так само, як і магазинне, але виходить значно смачнішим. А щоб печиво було ще й ароматним, додамо до нього трохи кориці.

Щоб приготувати печиво "Вушка" в домашніх умовах, нам знадобляться такі інгредієнти:

тісто листкове - 1 маленька упаковка (275 г)

цукор ~ 150 г

кориця мелена - 2 ст.л.

вершкове масло (розтоплене) - 1 ст.л.

Листкове тісто попередньо розморожуємо, як указано на упаковці, та розкладаємо його на пергаменті, розкачувати його не потрібно. Змащуємо всю поверхню тіста розтопленим вершковим маслом і рівномірно посипаємо сумішшю цукру та кориці.

З обох боків починаємо підгортати тісто до центру, як на відео, й зовні також змащуємо маслом і посипаємо цукром із корицею. Складене тісто розрізаємо на шматочки товщиною приблизно пів сантиметра.

На деко, застелене пергаментом, викладаємо наші вушка та відправляємо їх випікатися в розігрітій до 200 градусів духовці приблизно 20 хвилин до румʼяності. За цей час печиво розкриється і буде виглядати так само, як магазинні "Вушка".

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