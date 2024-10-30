Готовится печенье "Ушки" очень просто, быстро и из доступных ингредиентов, а получается супервкусным и ароматным.

Печенье "Ушки" с сахаром – это лакомство, которое многим украинцам знакомо с детства, и его можно с легкостью приготовить дома.

Рецептом поделилась украинская кулинарная блогерка Юлия Сенич на своей странице в Instagram.

Выглядит домашнее печенье "Ушки" точно так же, как и магазинное, но получается гораздо вкуснее. А чтобы печенье было еще и ароматным, добавим в него немного корицы.

Чтобы приготовить печенье "Ушки" в домашних условиях, нам понадобятся следующие ингредиенты:

тесто слоеное - 1 маленькая упаковка (275 г)

сахар ~ 150 г

корица молотая – 2 ст.л.

сливочное масло (растопленное) – 1 ст.л.

Слоеное тесто предварительно размораживаем, как указано на упаковке, и раскладываем его на пергаменте, раскатываем его не нужно. Смазываем всю поверхность теста растопленным сливочным маслом и равномерно посыпаем смесью сахара и корицы.

С обеих сторон начинаем складывать тесто к центру, как на видео, и снаружи также смазываем маслом и посыпаем сахаром с корицей. Сложенное тесто разрезаем на кусочки толщиной примерно пол сантиметра.

На противень, застеленный пергаментом, выкладываем наши ушки и отправляем их выпекаться в разогретой до 200 градусов духовке примерно 20 минут до румяности. За это время печенье раскроется и будет смотреться так же, как магазинные "ушки".

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