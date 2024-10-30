Печенье "Ушки" с сахаром – это лакомство, которое многим украинцам знакомо с детства, и его можно с легкостью приготовить дома.
Рецептом поделилась украинская кулинарная блогерка Юлия Сенич на своей странице в Instagram.
Выглядит домашнее печенье "Ушки" точно так же, как и магазинное, но получается гораздо вкуснее. А чтобы печенье было еще и ароматным, добавим в него немного корицы.
Чтобы приготовить печенье "Ушки" в домашних условиях, нам понадобятся следующие ингредиенты:
- тесто слоеное - 1 маленькая упаковка (275 г)
- сахар ~ 150 г
- корица молотая – 2 ст.л.
- сливочное масло (растопленное) – 1 ст.л.
Слоеное тесто предварительно размораживаем, как указано на упаковке, и раскладываем его на пергаменте, раскатываем его не нужно. Смазываем всю поверхность теста растопленным сливочным маслом и равномерно посыпаем смесью сахара и корицы.
С обеих сторон начинаем складывать тесто к центру, как на видео, и снаружи также смазываем маслом и посыпаем сахаром с корицей. Сложенное тесто разрезаем на кусочки толщиной примерно пол сантиметра.
На противень, застеленный пергаментом, выкладываем наши ушки и отправляем их выпекаться в разогретой до 200 градусов духовке примерно 20 минут до румяности. За это время печенье раскроется и будет смотреться так же, как магазинные "ушки".
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