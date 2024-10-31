Шеф-кухар Євген Клопотенко вважає, що сезон гарбуза - відмінний привід порадувати маленьких ласунів м'якими, ніжними і шалено ароматними гарбузовими кексами, які дуже просто готувати.

Своїм фірмовим рецептом кексів з гарбуза Клопотенко поділився у youtube-каналі.

"Сьогодні ми будемо готувати Гарбузові маффіни", - повідомив Клопотенко.

ІНГРЕДІЄНТИ для приготування кексів з гарбуза:

•150 г Гарбуза

•2 шт. яйце

•80-100 г Цукор

•100 г Борошно

•0,5 ч. Л. Розпушувач (НЕ амонійний)

•0,5 ч. Л. Кориця (мелена)

•3 ст. л. Соняшникова олія

•1 дрібка солі.

З самого початку нам потрібно натерти гарбуз на терці. Після цього додаємо цукор, розпушувач, щоб наші кекси гарбузові були пишними.

Далі сіль та кориця, після чого борошно, трішки кориці та два яйця.

Ретельно все перемішуємо, щоб вийшло тісто.

Потім беремо силіконову форму, в неї вкладаємо паперові формочки та перекладаємо тісто на 3\4 заповнюємо ці форми.

Відправляємо кекси до духовки, температура 180 градусів на півгодини, але потрібно дивитися, щоб вони не "втекли", бо якщо ви додали забагато розпушувача - кекси сильно піднімуться. Після випікання для подачі гарбузових кексів можна присипати їх пудрою.

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