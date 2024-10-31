Шеф-повар Евгений Клопотенко считает, что сезон тыквы – отличный повод порадовать маленьких сладкоежек мягкими, нежными и безумно ароматными тыквенными кексами, которые очень просто готовить.

Своим фирменным рецептом кексов из тыквы Клопотенко поделился в youtube-канале.

"Сегодня мы будем готовить тыквенные маффины", - сообщил Клопотенко.

ИНГРЕДИЕНТЫ для приготовления кексов из тыквы:

•150 г тыквы

•2 шт. яйцо

•80-100 г Сахар

•100 г Мука

•0,5 ч. л. Разрыхлитель (НЕ аммонийный)

•0,5 ч. л. корица (молотая)

•3 ст. л. Подсолнечное масло

• 1 щепотка соли.

С самого начала нам нужно натереть тыкву на терке. После этого добавляем сахар, разрыхлитель, чтобы наши тыквенные кексы были пышными.

Дальше соль и корица, после чего мука, немного корицы и два яйца.

Тщательно все перемешиваем, чтобы получилось тесто.

Затем берем силиконовую форму, в нее укладываем бумажные формочки и перекладываем тесто на 3\4, заполняем эти формы.

Отправляем кексы в духовку, температура 180 градусов на полчаса, но нужно смотреть, чтобы они не "убежали", потому что если вы добавили слишком много разрыхлителя - кексы сильно поднимутся. После выпечки для подачи тыквенных кексов можно присыпать их пудрой.

Последние новости Украины:

Эта яичница станет вашим любимым завтраком: Сумская поделилась рецептом

Так вкусно на завтрак яйца вы не готовили: Хименес Браво дал оригинальный рецепт.

Оригинальный омлет в считанные минуты: Хименес-Браво раскрыл рецепт полезного завтрака.