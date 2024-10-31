Шеф-повар Евгений Клопотенко считает, что сезон тыквы – отличный повод порадовать маленьких сладкоежек мягкими, нежными и безумно ароматными тыквенными кексами, которые очень просто готовить.
Своим фирменным рецептом кексов из тыквы Клопотенко поделился в youtube-канале.
"Сегодня мы будем готовить тыквенные маффины", - сообщил Клопотенко.
ИНГРЕДИЕНТЫ для приготовления кексов из тыквы:
•150 г тыквы
•2 шт. яйцо
•80-100 г Сахар
•100 г Мука
•0,5 ч. л. Разрыхлитель (НЕ аммонийный)
•0,5 ч. л. корица (молотая)
•3 ст. л. Подсолнечное масло
• 1 щепотка соли.
С самого начала нам нужно натереть тыкву на терке. После этого добавляем сахар, разрыхлитель, чтобы наши тыквенные кексы были пышными.
Дальше соль и корица, после чего мука, немного корицы и два яйца.
Тщательно все перемешиваем, чтобы получилось тесто.
Затем берем силиконовую форму, в нее укладываем бумажные формочки и перекладываем тесто на 3\4, заполняем эти формы.
Отправляем кексы в духовку, температура 180 градусов на полчаса, но нужно смотреть, чтобы они не "убежали", потому что если вы добавили слишком много разрыхлителя - кексы сильно поднимутся. После выпечки для подачи тыквенных кексов можно присыпать их пудрой.
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