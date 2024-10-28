Курячі рулети з сирною начинкою, запечені на картопляній подушці - це ідеальний варіант для вечері "все в одному".

Фудексперт Світлана Левицька та авторка кулінарного блогу в Інстаграм розповіла, як зробити ситну вечерю з картоплею та курячим філе.

У цій страві поєднується ніжне куряче філе, тягучий сир та ароматні спеції, створюючи апетитну та ситну страву, яка сподобається всій родині.

Соковиті курячі рулети на картопляній подушці – чудова ідея для вечері «все в одному»:

Куряче філе - 4 шт. (Для 8 рулетів)

Сир для начинки - моцарелла для піци, 180 г

Сир для посипання зверху - близько 100 г

Зелень за смаком

Часник - 2 зубчики

Спеції для курки

Майонез або суміш сметани та гірчиці (за смаком)

Картопля - 1 кг, нарізати тонкими слайсами

Спеції для картоплі

Рослинна олія

Приготування:

Філе розрізати вздовж і злегка відбити. Посипати спеціями і змастити майонезом чи соусом зі сметани із гірчицею.

Сир натерти, додати зелень та подрібнений часник, перемішати. Розділити масу візуально на 8 частин і загорнути в кожен шматочок курки, сформувавши рулети.

Картоплю перемішати зі спеціями і збризкати олією. Викласти його на дно форми для запікання, зверху розмістити курячі рулети. Рулети змастити соусом, що залишився.

Запікати в розігрітій до 180 °C духовці приблизно 1 годину. За 10 хвилин до закінчення посипати рулети тертим сиром.

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