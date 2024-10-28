Фудексперт Світлана Левицька та авторка кулінарного блогу в Інстаграм розповіла, як зробити ситну вечерю з картоплею та курячим філе.
У цій страві поєднується ніжне куряче філе, тягучий сир та ароматні спеції, створюючи апетитну та ситну страву, яка сподобається всій родині.
Соковиті курячі рулети на картопляній подушці – чудова ідея для вечері «все в одному»:
- Куряче філе - 4 шт. (Для 8 рулетів)
- Сир для начинки - моцарелла для піци, 180 г
- Сир для посипання зверху - близько 100 г
- Зелень за смаком
- Часник - 2 зубчики
- Спеції для курки
- Майонез або суміш сметани та гірчиці (за смаком)
- Картопля - 1 кг, нарізати тонкими слайсами
- Спеції для картоплі
- Рослинна олія
Приготування:
Філе розрізати вздовж і злегка відбити. Посипати спеціями і змастити майонезом чи соусом зі сметани із гірчицею.
Сир натерти, додати зелень та подрібнений часник, перемішати. Розділити масу візуально на 8 частин і загорнути в кожен шматочок курки, сформувавши рулети.
Картоплю перемішати зі спеціями і збризкати олією. Викласти його на дно форми для запікання, зверху розмістити курячі рулети. Рулети змастити соусом, що залишився.
Запікати в розігрітій до 180 °C духовці приблизно 1 годину. За 10 хвилин до закінчення посипати рулети тертим сиром.
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