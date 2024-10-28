Куриные рулеты с сырной начинкой, запечённые на картофельной подушке, — это идеальный вариант для ужина "все в одном".

Фудэксперт Светлана Левицкая и авторка кулинарного блога в Инстаграм рассказала, как сделать сытный ужин с картофелем и куриным филе.

В этом блюде сочетается нежное куриное филе, тягучий сыр и ароматные специи, создавая аппетитное и сытное блюдо, которое понравится всей семье.

Сочные куриные рулеты на картофельной подушке — отличная идея для ужина «все в одном»:

Куриное филе — 4 шт. (для 8 рулетов)

Сыр для начинки — моцарелла для пиццы, 180 г

Сыр для посыпки сверху — около 100 г

Зелень по вкусу

Чеснок — 2 зубчика

Специи для курицы

Майонез или смесь сметаны и горчицы (по вкусу)

Картофель — 1 кг, нарезать тонкими слайсами

Специи для картофеля

Растительное масло

Приготовление:

Филе разрезать вдоль и слегка отбить. Посыпать специями и смазать майонезом или соусом из сметаны с горчицей.

Сыр натереть, добавить зелень и измельчённый чеснок, перемешать. Разделить получившуюся массу визуально на 8 частей и завернуть в каждый кусочек курицы, сформировав рулеты.

Картофель перемешать со специями и сбрызнуть маслом. Выложить его на дно формы для запекания, сверху разместить куриные рулеты. Рулеты смазать оставшимся соусом.

Запекать в разогретой до 180°C духовке примерно 1 час. За 10 минут до окончания посыпать рулеты тертым сыром.

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