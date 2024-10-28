Фудэксперт Светлана Левицкая и авторка кулинарного блога в Инстаграм рассказала, как сделать сытный ужин с картофелем и куриным филе.
В этом блюде сочетается нежное куриное филе, тягучий сыр и ароматные специи, создавая аппетитное и сытное блюдо, которое понравится всей семье.
Сочные куриные рулеты на картофельной подушке — отличная идея для ужина «все в одном»:
- Куриное филе — 4 шт. (для 8 рулетов)
- Сыр для начинки — моцарелла для пиццы, 180 г
- Сыр для посыпки сверху — около 100 г
- Зелень по вкусу
- Чеснок — 2 зубчика
- Специи для курицы
- Майонез или смесь сметаны и горчицы (по вкусу)
- Картофель — 1 кг, нарезать тонкими слайсами
- Специи для картофеля
- Растительное масло
Приготовление:
Филе разрезать вдоль и слегка отбить. Посыпать специями и смазать майонезом или соусом из сметаны с горчицей.
Сыр натереть, добавить зелень и измельчённый чеснок, перемешать. Разделить получившуюся массу визуально на 8 частей и завернуть в каждый кусочек курицы, сформировав рулеты.
Картофель перемешать со специями и сбрызнуть маслом. Выложить его на дно формы для запекания, сверху разместить куриные рулеты. Рулеты смазать оставшимся соусом.
Запекать в разогретой до 180°C духовке примерно 1 час. За 10 минут до окончания посыпать рулеты тертым сыром.
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