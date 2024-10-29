Колишня суддя проекту "Майстер Шеф", кулінарний експерт Тетяна Литвинова поділилася рецептом домашнього вершкового масла - готувати його корисно, швидко та смачно.

Як приготувати домашнє вершкове масло:

Час приготування вершкового масла: до 30 хвилин.

Порції: 8-10. Складність: легко.

"Друзі, сьогодні ми приготуємо страву, яка містить безліч вітамінів, таких як: А, В, С, D, Е, які дуже важливі для здоров'я, краси нашого волосся та шкірних покривів. Ця страва так само добре підходить для легкого та корисного перекушування . Готуйте домашнє масло", - каже Литвинова.

Інгредієнти для вершкового масла: Вершки домашні - 1кг, Вихід масла - 620г. Для намазок на хліб: Кріп, паприка, сухий часник, сіль - за смаком.

Справжнє вершкове масло в магазинах вже не знайти без рослинних жирів

добавок емульгаторів але завдяки тому, що на ринку можна купити домашні вершки, можемо приготувати таке чудове вершкове масло вдома.

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