Колишня суддя проекту "Майстер Шеф", кулінарний експерт Тетяна Литвинова поділилася рецептом домашнього вершкового масла - готувати його корисно, швидко та смачно.
Як приготувати домашнє вершкове масло:
Час приготування вершкового масла: до 30 хвилин.
Порції: 8-10. Складність: легко.
"Друзі, сьогодні ми приготуємо страву, яка містить безліч вітамінів, таких як: А, В, С, D, Е, які дуже важливі для здоров'я, краси нашого волосся та шкірних покривів. Ця страва так само добре підходить для легкого та корисного перекушування . Готуйте домашнє масло", - каже Литвинова.
Інгредієнти для вершкового масла: Вершки домашні - 1кг, Вихід масла - 620г. Для намазок на хліб: Кріп, паприка, сухий часник, сіль - за смаком.
Один найважливіший нюанс вершки для домашнього маста мають бути холодними.
Вам потрібно просто набратися терпіння і збивати-збивати, щоб дочекатися того моменту, коли почнуть утворюватися крупинки, це означає, що масло ось-ось почне утворюватися і продовжуємо збивати.
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