Колишня суддя проекту "Майстер Шеф", кулінарний експерт Тетяна Литвинова поділилася рецептом домашнього вершкового масла - готувати його корисно, швидко та смачно.

Як приготувати домашнє вершкове масло:

Час приготування вершкового масла: до 30 хвилин.

Порції: 8-10. Складність: легко.

"Друзі, сьогодні ми приготуємо страву, яка містить безліч вітамінів, таких як: А, В, С, D, Е, які дуже важливі для здоров'я, краси нашого волосся та шкірних покривів. Ця страва так само добре підходить для легкого та корисного перекушування . Готуйте домашнє масло", - каже Литвинова.

Інгредієнти для вершкового масла: Вершки домашні - 1кг, Вихід масла - 620г. Для намазок на хліб: Кріп, паприка, сухий часник, сіль - за смаком.

Справжнє вершкове масло в магазинах вже не знайти без рослинних жирів
добавок емульгаторів але завдяки тому, що на ринку можна купити домашні вершки, можемо приготувати таке чудове вершкове масло вдома.
записуйте рецепт.

Один найважливіший нюанс вершки для домашнього маста мають бути холодними.

Вам потрібно просто набратися терпіння і збивати-збивати, щоб дочекатися того моменту, коли почнуть утворюватися крупинки, це означає, що масло ось-ось почне утворюватися і продовжуємо збивати.

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