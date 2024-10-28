Така ніжна та ароматна запіканка з сиру та гарбуза порадує своїм смаком та легкістю у приготуванні.

Цього разу у соціальній мережі фудблогер Наталія Жук поділилася рецептом смачної гарбузової запіканки із сиром.

Простий набір продуктів та мінімальні зусилля роблять цей рецепт ідеальним варіантом для затишного осіннього десерту.

Інгредієнти

Для сирного шару:

Сир (не сухий) - 400 г

Яйця - 2 шт.

Цукор - 60-80 гр

Ванільний цукор - 1 ч. л.

Йогурт або кефір - 100 г

Борошно - 3-4 ст. л. з гіркою

Мак — 1-2 ст. л.

Для гарбузового шару:

Гарбуз - 500-700 г

Яйця - 2 шт.

Цукор - 30-60 гр

Цедра лимона или апельсина

Борошно - 3-4 ст. л. з гіркою

Приготування

Підготуйте гарбуз (приблизно 600 г), нарізавши його на шматочки і запікаючи в духовці при 200°C близько 30-50 хвилин, доки він не стане м'яким. Поки гарбуз запікається, приготуйте сирний шар. У миску з 400 г сиру додайте яйця, цукор та ванільний цукор.

Влийте кефір або йогурт, потім додайте борошно і ретельно збийте масу блендером. Якщо маса виходить занадто густою, додайте трохи молока; якщо рідкою – борошна. Насамкінець додайте мак і перемішайте.

Коли гарбуз буде готовий, дайте йому трохи охолонути і очистіть. В окремій мисці до гарбуза додайте яйця, трохи цукру (якщо гарбуз солодкий, можна менше), натерту цедру апельсина або лимона та борошно. Збийте масу до однорідного стану блендером.

Підготуйте форму для випікання: застеліть дно пергаментом і змастіть боки олією. Викладіть тісто шарами - по дві столові ложки сирної та гарбузової маси, щоб форми були однаковими. Продовжуйте чергувати, доки не закінчиться тісто.

Випікайте запіканку в розігрітій до 190 °C духовці протягом 45-50 хвилин. Дайте охолонути, а потім помістіть у холодильник на кілька годин.

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