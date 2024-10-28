Такая нежная и ароматная запеканка из творога и тыквы порадует своим вкусом и легкостью в приготовлении

В этот раз в социальной сети фудблогер Наталья Жук поделилась рецептом вкусной тыквенной запеканки с сыром.

Простой набор продуктов и минимальные усилия делают этот рецепт идеальным вариантом для уютного осеннего десерта.

Ингредиенты

Для сырного слоя:

Творог (не сухой) — 400 г

Яйца — 2 шт.

Сахар — 60-80 г

Ванильный сахар — 1 ч. л.

Йогурт или кефир — 100 г

Мука — 3-4 ст. л. с горкой

Мак — 1-2 ст. л.

Для тыквенного слоя:

Тыква — 500-700 г

Яйца — 2 шт.

Сахар — 30-60 г

Цедра лимона или апельсина

Мука — 3-4 ст. л. с горкой

Приготовление

Подготовьте тыкву (примерно 600 г), нарезав её на кусочки и запекая в духовке при 200°C около 30-50 минут, пока она не станет мягкой. Пока тыква запекается, приготовьте сырный слой. В миску с 400 г творога добавьте яйца, сахар и ванильный сахар.

Влейте кефир или йогурт, затем добавьте муку и тщательно взбейте массу блендером. Если масса получается слишком густой, добавьте немного молока; если жидкой — муки. В конце добавьте мак и перемешайте.

Когда тыква будет готова, дайте ей немного остыть и очистите. В отдельной миске к тыкве добавьте яйца, немного сахара (если тыква сладкая, можно меньше), натертую цедру апельсина или лимона и муку. Взбейте массу до однородного состояния блендером.

Подготовьте форму для выпекания: застелите дно пергаментом и смажьте бока маслом. Выложите тесто слоями — по две столовые ложки сырной и тыквенной массы, чтобы формы были одинаковыми. Продолжайте чередовать, пока не закончится тесто.

Выпекайте запеканку в разогретой до 190°C духовке в течение 45-50 минут. Дайте остыть, а затем поместите в холодильник на несколько часов.

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