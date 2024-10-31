Зірка "Майстер Шеф" Тетяна Литвинова розповіла, як приготувати тонкі домашні хрусткі вафлі, швидкий та смачний рецепт.

Ідеальний рецепт домашніх хрустких вафель від Тетяни Литвинової опубліковано на її youtube-каналі.

Час приготування хрустких вафель від Тетяни Литвинової: до 20 хв на 8-10 порцій, складність приготування: легко.

"Мої добрі! У чому ніхто й ніколи не зможе собі відмовити, щоб поласувати? Правильно, у вафлях! Ці хрусткі тонкі вафельки, зроблені з простого тіста за кілька хвилин створять не тільки аромат у вашій оселі, а й смачний сніданок, обід чи вечерю .Швидше замішуйте тісто і готуйте разом зі мною!", - повідомила Литвинова.

Інгредієнти для тонких хрустких вафель: Масло вершкове - 100г Яйця - 120г (3шт) Цукор - 150г Ванільний цукор - 1ч.л. Борошно - 150г Шоколад для запечатування ріжка 50г.

У цих ідеальних вафлях можна відірватися на повну, тому що можна з'їсти вафлю без морозива шоколаду, або з заварним кремом, або вафлі з кремом зі згущеним молоком загалом - будь-які варіанти.

Тісто максимально просте: почнемо з того, що ми розтопимо 100 г вершкового масла, наприклад, в мікрохвильовій печі.

Нам знадобиться 3 яйця дрібних, додаємо цукор, постійно помішуючи вливаємо вершкове масло, ванільний цукор 1 чайна ложка або ванільна есенція і мука.

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