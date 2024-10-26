Всі знають картопляні деруни, але насправді деруни також можуть бути солодкими й готуватися не з картоплі, а з яблук.

Яблучні деруни – це ідеальний сніданок осіннього дня, адже готуються вони дуже просто, швидко, а виходять суперсмачними.

Рецептом поділилася шеф-кухар Валентина Кущ на своїй сторінці в Instagram.

"Дуже простий, але дуже смачний осінній сніданок", – радить шеф-кухар.

Для приготування яблучних дерунів нам знадобляться такі інгредієнти:

яблука - 3 шт. середнього розміру

яйце - 1 шт.

кориця - дрібка

трішки лимонного соку, щоб яблука не темнішали

борошно - 3 ст.л.

цукор - за смаком

олія для смаження

Шеф-кухар відзначила, що готувала яблучні деруни взагалі без цукру, якщо яблука досить солодкі, то й так виходить неймовірно смачно.

Яблука чистимо від шкірки та натираємо на крупній тертці, серединку викидаємо. Має вийти приблизно 300 г натертих яблук.

В миску до тертих яблук додаємо яйце, трішки лимонного соку, борошно, дрібку кориці та перемішуємо все до однорідності.

Готуємо яблучні деруни на розігрітій пательні з невеликою кількістю олії, викладаючи яблучне тісто столовою ложкою. Смажимо до румʼяності з обох боків на середньому вогні. Подавати яблучні деруни найкраще зі сметаною.

Раніше фіналістка "Мастер Шеф" Ольга Рябенко також поділилася своїм рецептом яблучних дерунів. Нам знадобиться 4 середніх яблука, 1 яйце, 2 ст.л. манної крупи, 2 ст.л. борошна, 20 г цукру, дрібка солі та 0,5 ч.л. кориці.

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