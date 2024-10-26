Яблочные деруны – это идеальный завтрак осеннего дня, ведь готовятся они очень просто, быстро, а получаются супервкусными.
Рецептом поделилась шеф-повар Валентина Кущ на своей странице в Instagram.
"Очень простой, но очень вкусный осенний завтрак", – советует шеф-повар.
Для приготовления яблочных дерунов нам понадобятся следующие ингредиенты:
- яблоки – 3 шт. среднего размера
- яйцо – 1 шт.
- корица - щепотка
- немного лимонного сока, чтобы яблоки не темнели
- мука – 3 ст.л.
- сахар – по вкусу
- растительное масло для жарки
Шеф-повар отметила, что готовила яблочные деруны вообще без сахара, если яблоки достаточно сладкие, то и так получается невероятно вкусно.
Яблоки чистим от кожуры и натираем на крупной терке, серединку выбрасываем. Должно получиться примерно 300 г натертых яблок.
В миску к тертым яблокам добавляем яйцо, немного лимонного сока, муку, щепотку корицы и перемешиваем все до однородности.
Готовим яблочные драники на разогретой сковороде с небольшим количеством растительного масла, выкладывая яблочное тесто столовой ложкой. Жарим до румяности с обеих сторон на среднем огне. Подавать яблочные деруны лучше всего со сметаной.
Ранее финалистка "Мастер Шеф" Ольга Рябенко также поделилась своим рецептом яблочных дерунов. Нам понадобится 4 средних яблока, 1 яйцо, 2 ст.л. манной крупы, 2 ст.л. муки, 20 г сахара, щепотка соли и 0,5 ч.л. корицы.
Последние новости Украины:
Весь секрет в соусе: кулинар показал, как вкусно приготовить картошку.
Любимый осенний десерт: рецепт легкого яблочного пирога с корицей.
Три топовых маринада для курицы: "Мастер Шеф" Хименес-Браво поделился рецептами.