Все знают картофельные деруны, но на самом деле деруны также могут быть сладкими и готовиться не из картофеля, а из яблок.

Яблочные деруны – это идеальный завтрак осеннего дня, ведь готовятся они очень просто, быстро, а получаются супервкусными.

Рецептом поделилась шеф-повар Валентина Кущ на своей странице в Instagram.

"Очень простой, но очень вкусный осенний завтрак", – советует шеф-повар.

Для приготовления яблочных дерунов нам понадобятся следующие ингредиенты:

яблоки – 3 шт. среднего размера

яйцо – 1 шт.

корица - щепотка

немного лимонного сока, чтобы яблоки не темнели

мука – 3 ст.л.

сахар – по вкусу

растительное масло для жарки

Шеф-повар отметила, что готовила яблочные деруны вообще без сахара, если яблоки достаточно сладкие, то и так получается невероятно вкусно.

Яблоки чистим от кожуры и натираем на крупной терке, серединку выбрасываем. Должно получиться примерно 300 г натертых яблок.

В миску к тертым яблокам добавляем яйцо, немного лимонного сока, муку, щепотку корицы и перемешиваем все до однородности.

Готовим яблочные драники на разогретой сковороде с небольшим количеством растительного масла, выкладывая яблочное тесто столовой ложкой. Жарим до румяности с обеих сторон на среднем огне. Подавать яблочные деруны лучше всего со сметаной.

Ранее финалистка "Мастер Шеф" Ольга Рябенко также поделилась своим рецептом яблочных дерунов. Нам понадобится 4 средних яблока, 1 яйцо, 2 ст.л. манной крупы, 2 ст.л. муки, 20 г сахара, щепотка соли и 0,5 ч.л. корицы.

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