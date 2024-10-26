Зірка "Майстер Шеф" Тетяна Литвинова представила простий спосіб здивувати, запропонувавши смачний рецепт маринованих кабачків без стерилізації.

Рецепт цієї заготівлі на зиму з кабачків досить простий і сподобається вам і вашим близьким.

Для того, щоб приготувати мариновані кабачки на зиму, потрібні такі інгредієнти:

Мариновані кабачки: Кабачки 1,8-2,0 кг Кріп пучок Часник 10-12 зубч Лавровий лист 3 шт Перець чорний горошок 60 шт Розсіл Вода 1,5 л Цукор 190 г Сіль 70 г Оцет 9% 190 мл Кількість інгредієнтів міняти.

Мариновані кабачки без стерилізації – цей рецепт "хитрака". Десь на 1,8 2 кг кабачків і обов'язково запам'ятайте – у жодному разі не змінюйте кількість інгредієнтів у розсолі, спеціально закривайте літрові банки, якщо сім'я велика можна одразу трилітрову.

Заготувати мариновані кабачки на зиму потрібно більше, тому що вони реально розлітаються як гарячі пиріжки.

Готуйте відразу багато, цей рецепт розрахований рецепт на 3 літрові банки і десь один-два кілограми кабачків і обов'язково запам'ятайте, ні в якому разі не змінюйте кількість інгредієнтів у розсолі - це дуже важливо, щоб вони вийшли ідеальними і дуже смачними.

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