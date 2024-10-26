Звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова представила простой способ удивить, предложив вкусный рецепт маринованных кабачков без стерилизации.

Рецепт этой заготовки на зиму из кабачков достаточно простой и точно понравится вам и вашим близким.

Для того, чтобы приготовить маринованные кабачки на зиму нужны такие инградиенты:

Маринованные кабачки: Кабачки 1,8-2,0 кг Укроп пучок Чеснок 10-12 зубч Лавровый лист 3 шт Перец чёрный горошек 60 шт Рассол Вода 1,5 л Сахар 190 г Соль 70 г Уксус 9% 190 мл Количество ингредиентов для рассола не менять.

Маринованные кабачки без стерилизации - этот рецепт "хитяра". Где-то на 1,8 2 кг кабачков и обязательно запомните - ни в коем случае не меняйте количество ингредиентов в рассоле, специально закрывайте литровые банки, если семья большая можно сразу трёхлитровую.

Заготовить маринованные кабачки на зиму нужно больше потому что они реально разлетаются как горячие пирожки.

Готовьте сразу много, этот рецепт рассчитан рецепт на 3 литровых банки и где-то один-два килограмма кабачков и обязательно запомните, ни в коем случае не меняйте количество ингредиентов в рассоле - это очень важно, чтобы они получились идеальными и очень-очень вкусными.

Читайте также:

Напомним, звезда "Мастер Шеф" Литвинова дала простой рецепт домашних запеченных роллов.

Как сообщала Politeka, звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова дала рецепт быстрой и безопасной домашней шаурмы.

Также Politeka писала, что Татьяна Литвинова показала, как приготовить настоящую украинскую чесночную колбасу.