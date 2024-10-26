Кулінарний експерт розповіла, як приготувати смачну та корисну сирно-гарбузову запіканку за дуже простим рецептом.

Колишня суддя проекту "Майстер Шеф", кулінарний експерт Тетяна Литвинова поділилася, як приготувати сирно-гарбузову запіканку.

Рецепт запіканки з гарбуза чудово підійде на сніданок, а люблять його навіть діти! Чи не знаєте, що приготувати з гарбуза? Ніжна сирна запіканка з гарбузом - чудове рішення.

Час приготування: 60 хв.

Порції сирно-гарбузову запіканку - 7-8. Складність приготування страви – середня.

Інгредієнти рецепту сирно-гарбузової запіканки: Сир 9% - 500 гр Гарбуз - 600 гр Мед - 70 гр Журавлина сушена - 100 гр Яйця - 3 шт Крохмаль - 40 гр Цедра апельсина - 1 шт Сметана - 100 гр. Сіль - 0,5 ч.л. Запікати при температурі 150-160 градусів, 1 годину.

Як приготувати сирно-гарбузову запіканку:

Сир для сирно-гарбузової запіканки потрібен 9%, ми збиваємо його разом з яйцями блендером.

Консистенція нам потрібна однорідна, блендер чудово справляється з цим завданням.

Попередньо приготуємо гарбуз, він запікався не в духовці, а в каструльці з невеликою кількістю води, тому що виділити вологу.

Обов'язково натираємо цедру апельсина безпосередньо в тісто або гарбузовий крем.

Можна цукор додати, але Тетяна Литвинова додає мед у цю запіканку.

Запіканка в духовці проведе одну годину мінімум за температури 150-160 градусів.

серединка у вас буде дуже такою ніжною, живою, але нічого страшного, дайте їй охолонути і при нарізанні вона у вас не розтікатиметься і візьме щільність.

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