Кулинарный эксперт рассказала, как приготовить вкусную и полезную творожно-тыквенную запеканку по очень простому рецепту.

Бывшая судья проекта "Мастер Шеф", кулинарный эксперт Татьяна Литвинова поделилась, как приготовить творожно-тыквенную запеканку.

Рецепт запеканки из тыквы прекрасно подойдет на завтрак, а любят ее даже дети! Не знаете, что приготовить из тыквы? Нежная творожная запеканка с тыквой - отличное решение.

Время приготовления: 60 мин.

Порции творожно-тыквенную запеканку - 7-8. Сложность приготовления блюда - средняя.

Ингредиенты рецепта творожно-тыквенной запеканки: Творог 9% - 500 гр Тыква - 600 гр Мед - 70 гр Клюква сушеная - 100 гр Яйца - 3 шт Крахмал - 40 гр Цедра апельсина - 1 шт Сметана - 100 гр Ванильный экстракт - 1 ч.л Соль - 0,5 ч.л Запекать при температуре 150-160 градусов, 1 час.

Как приготовить творожно-тыквенную запеканку:

Творог для творожно-тыквенной запеканки нужен 9 процентный, мы взбиваем его вместе с яйцами блендером.

Консистенция нам нужна однородная, блендер отлично справляется с этой задачей.

Предварительно приготовим тыкву, она запекалась не в духовке, а в кастрюльке с небольшим количеством воды, потому что она выделить влагу.

Обязательно натираем цедру апельсина непосредственно в тесто или в тыквенный крем.

Можно сахар добавить, но Татьяна Литвинова добавляет мед в эту запеканку.

Запеканка в духовке проведет один час минимум при температуре 150-160 градусов.

серединка у вас будет очень такой нежной, живой, но ничего страшного, дайте ей остыть и при нарезании она у вас не будет растекаться и возьмет плотность.

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