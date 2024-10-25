Шеф-кухар, ресторатор, суддя кулінарного проекту "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво розповів, як швидко вибрати стиглий авокадо.

Як передає Politeka.net , відео суддя українського кулінарного проекту "МайстерШеф" Ектор Хіменес-Браво опублікував на своєму youtube-каналі.

"Стиглий, м'який, як масло авокадо можна знайти далеко не скрізь. Я вам розповім секрет який авокадо краще брати, щоб ваша страва не була зіпсована!", - повідомив Ектор Хіменес-Браво, показуючи українцям, як вибрати стиглий та соковитий авокадо.

Шеф-кухар, ресторатор, суддя кулінарного проекту "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво розповів, що авокадо можна їсти, коли він ніжний. Коли ви купили твердий авокадо, потрібно щоб він "відпочивав" за кімнатної температури, щоб він був готовий, дуже ніжний і дуже смачний.

Коли в супермаркеті авокадо продають твердим, він дешевий, це добре, тому що коли ви купуєте авокадо і він лежить у вас два дні і стає стиглим - і ви отримуєте дорогий авокадо.

За словами судді кулінарного проекту "Майстер Шеф" Ектора Хіменеса-Браво, рекомендується діставати м'якоть авокадо ложкою, а не чистити шкірку ножем вручну, як це роблять багато хто.

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