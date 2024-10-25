Шеф-повар, ресторатор, судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво рассказал, как быстро выбрать спелый авокадо.

Как передает Politeka.net, видео судья украинского кулинарного проекта "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво опубликовал на своем youtube-канале.

"Спелый, мягкий, как масло авокадо можно найти далеко не везде. Я вам расскажу секрет какой авокадо лучше брать, чтобы ваше блюдо не было испорчено!", - сообщил Эктор Хименес-Браво, показывая украинцам, как выбрать спелый и сочный авокадо.

Шеф-повар, ресторатор, судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво рассказал, что авокадо можно есть, когда он нежный. Когда вы купили твердый авокадо, нужно чтобы он "отдыхал" при комнатной температуре, чтобы он он был готов, очень нежный и очень вкусный.

Когда в супермаркете авокадо продают твердым, он дешевый, это хорошо, потому что, когда вы покупаете авокадо и он лежит у вас два дня и становится спелым - и вы получаете дорогой авокадо.

По словам судьи кулинарного проекта "Мастер Шеф" Эктора Хименеса-Браво, рекомендуется доставать мякоть авокадо ложкой, а не чистить кожуру ножом вручную, как это делают многие.

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