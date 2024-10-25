Ваш холодильник може бути ефективним варіантом для тривалого зберігання капусти на зиму у квартирі.
Однак його сухе середовище може представляти проблеми для цих вологолюбних рослин капусти.
Як зберігати капусту у квартирі на зиму?
Щоб полегшити цей процес, найкращим місцем для зберігання капусти у квартирі стане ящик для овочів та фруктів у холодильнику, оскільки ці відділення призначені для підтримки вологості усередині.
Навіть у дуже великому холодильнику ваш ящик для овочів може вмістити максимум два качана капусти.
Після того, як цей простір буде вичерпано, капусту можна зберігати на звичайних полицях холодильника у пластикових пакетах, щоб зберегти її вологість та не допустити передчасного висихання головок.
Ферментація капусти для консервування для зберігання у квартирі:
Поговоримо про те, як консервувати капусту для зберігання на зиму.
На першому етапі приготування квашеної капусти наріжте тонкими скибочками або шматочками і змішайте з невеликою кількістю великої солі.
Після додавання солі, ви повинні відбити капусту, щоб витягти з неї всі соки.
Заповніть скляну банку капустою приблизно на 2/3, щільно утрамбовуючи, щоб не було бульбашок повітря і залишивши зверху місце для вашої ваги.
Коли ви відбиваєте капусту, під час відбивання виділяються солоні соки; ці рідини, відомі як розсоли, повинні залишатися під нею.
Джерело: gardeninghabits.
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