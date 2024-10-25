Ми часто шукаємо способи зберегти ці овочі на зиму у квартирі, щоб у нас була їжа взимку, і капуста є одним із таких осінніх овочів.

Ваш холодильник може бути ефективним варіантом для тривалого зберігання капусти на зиму у квартирі.

Однак його сухе середовище може представляти проблеми для цих вологолюбних рослин капусти.

Як зберігати капусту у квартирі на зиму?

Щоб полегшити цей процес, найкращим місцем для зберігання капусти у квартирі стане ящик для овочів та фруктів у холодильнику, оскільки ці відділення призначені для підтримки вологості усередині.

Навіть у дуже великому холодильнику ваш ящик для овочів може вмістити максимум два качана капусти.

Після того, як цей простір буде вичерпано, капусту можна зберігати на звичайних полицях холодильника у пластикових пакетах, щоб зберегти її вологість та не допустити передчасного висихання головок.

Ферментація капусти для консервування для зберігання у квартирі:

Поговоримо про те, як консервувати капусту для зберігання на зиму.

На першому етапі приготування квашеної капусти наріжте тонкими скибочками або шматочками і змішайте з невеликою кількістю великої солі.

Після додавання солі, ви повинні відбити капусту, щоб витягти з неї всі соки.

Заповніть скляну банку капустою приблизно на 2/3, щільно утрамбовуючи, щоб не було бульбашок повітря і залишивши зверху місце для вашої ваги.

Коли ви відбиваєте капусту, під час відбивання виділяються солоні соки; ці рідини, відомі як розсоли, повинні залишатися під нею.

Джерело: gardeninghabits.

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