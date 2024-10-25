Ваш холодильник может быть эффективным вариантом для длительного хранения капусты на зиму в квартире.
Однако его сухая среда может представлять проблемы для этих влаголюбивых растений капусты.
Как хранить капусту в квартире на зиму?
Чтобы облегчить этот процесс, лучшим местом для хранения капусты в квартире станет ящик для овощей и фруктов в холодильнике, поскольку эти отделения предназначены для поддержания влажности внутри.
Даже в очень большом холодильнике ваш ящик для овощей может вместить максимум два кочана капусты.
После того, как это пространство будет исчерпано, капусту можно хранить на обычных полках холодильника в пластиковых пакетах, чтобы сохранить ее влажность и не допустить преждевременного высыхания головок.
Ферментация капусты для консервирования для хранения в квартире:
Давайте поговорим о том, как консервировать капусту для хранения на зиму.
На первом этапе приготовления квашеной капусты нарежьте ее тонкими ломтиками или кусочками и смешайте с небольшим количеством крупной соли.
После добавления соли вы должны отбить капусту, чтобы извлечь из нее все соки.
Заполните стеклянную банку(ы) капустой примерно на 2/3, плотно утрамбовывая, чтобы не было пузырьков воздуха и оставив сверху место для вашего веса.
Когда вы отбиваете капусту, во время отбивания выделяются соленые соки; эти жидкости, известные как рассолы, должны оставаться под ней.
Источник: gardeninghabits.
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